Море парное, а ветер - взрывной с прибрежным тягуном: Что происходит на курортах Краснодарского края в начале июля

Полные пляжи людей. Фото: Жизнь норе

В начале июля побережье Краснодарского края становится все более многолюдными. Туристы заселяются в отели и отдыхают на пляжах. На этих главных центрах притяжения курортов с утра до вечера кипит жизнь - люди загорают, купаются, выходят в море на водных аттракционах.

В Анапе купание временно запретили. Фото: Юрий Озаровский

Черное море уже достаточно прогрелось. Особенно теплое оно у берегов Геленджика, Новороссийска и Сочи. Правда, купаться пока опасно из-за шторма. В пятницу из-за высоких волн морские ванны запретили в Сочи, нельзя также купаться в Анапе из-за тягуна. Это явление очень часто встречается на последнем курорте из-за особенностей рельефа. Волна во время тягуна может утащить человека далеко от берега. Поэтому лучше не рисковать и переждать непогоду.

А вот в Геленджике и соседних с ним поселках море более спокойное. Здесь курортная жизнь идет своим чередом - на центральных пляжах отдыхающим много, но место без людских толп найти можно.

В выходные отдых могут омрачить ливни с грозой. Они прогнозируются до 5 июля. Но непогода сильно не повлияет на температуру воздуха. Столбики термометров будут показывать +30 градусов. Уже в понедельник, 6 июля, ситуация стабилизируется.

Обстановка в Анапе

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Ейск +27 градусов

Приморско-Ахтарск +28 градусов

Анапа +25 градусов

Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи +26 градусов.

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