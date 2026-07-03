Море парное, а ветер - взрывной с прибрежным тягуном: Что происходит на курортах Краснодарского края в начале июля

В начале июля побережье Краснодарского края становится все более многолюдными. Туристы заселяются в отели и отдыхают на пляжах. На этих главных центрах притяжения курортов с утра до вечера кипит жизнь - люди загорают, купаются, выходят в море на водных аттракционах.
Черное море уже достаточно прогрелось. Особенно теплое оно у берегов Геленджика, Новороссийска и Сочи. Правда, купаться пока опасно из-за шторма. В пятницу из-за высоких волн морские ванны запретили в Сочи, нельзя также купаться в Анапе из-за тягуна. Это явление очень часто встречается на последнем курорте из-за особенностей рельефа. Волна во время тягуна может утащить человека далеко от берега. Поэтому лучше не рисковать и переждать непогоду.
А вот в Геленджике и соседних с ним поселках море более спокойное. Здесь курортная жизнь идет своим чередом - на центральных пляжах отдыхающим много, но место без людских толп найти можно.
В выходные отдых могут омрачить ливни с грозой. Они прогнозируются до 5 июля. Но непогода сильно не повлияет на температуру воздуха. Столбики термометров будут показывать +30 градусов. Уже в понедельник, 6 июля, ситуация стабилизируется.
ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ
Ейск +27 градусов
Приморско-Ахтарск +28 градусов
Анапа +25 градусов
Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи +26 градусов.
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