Мартышки, кенгуру и попугаи. Власти Адыгеи передали зоопарку животных после нападения на хозяйку дома

Примат напал на пенсионерку во время кормления в Адыгее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Адыгее из частного дома изъяли более 60 экзотических животных и птиц. Инцидент произошел после трагической гибели 84-летней местной жительницы в результате нападения примата. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

Трагедия разыгралась в садоводческом товариществе Новый Тахтамукайского района. По данным следствия, семья содержала дома целый зоопарк, включая различных обезьян.

«Экзотические животные принадлежат внучке погибшей женщины, и она поместила животных на территорию частного дачного домовладения, где они незаконно содержались», – рассказали в пресс-службе СКР по республике Адыгея.

Пенсионерка помогала по хозяйству и ухаживала за животными. Во время кормления она открыла вольер, не убедившись в безопасности своих действий. Примат напал на пожилую женщину и ее внука, который пытался помочь бабушке.

«В результате массивной кровопотери пострадавшая скончалась на месте происшествия. Также животное напало на внука погибшей, мужчина доставлен в медицинское учреждение, ему оказана помощь», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении внучки женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Список изъятых животных впечатляет: кинкажу, гуанако, гиббон, черный лемур, две ламы, три тамарина, четыре кошачьих лемура, четыре фенека, шесть зеленых мартышек, десять кенгуру валлаби и двенадцать макак-резус. Среди птиц — попугаи ара, александровские попугаи, аратинги и жако.

Как уточнили в прокуратуре Республики Адыгея, все животные и птицы переданы в сафари-парк в Краснодаре.