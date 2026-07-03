«Водила к дяде и снимала на телефон фильмы для взрослых». Ночные кошмары двухлетнего ребёнка раскрыли преступление няни

Няня водила ребёнка к мужчине для противоправных действий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двухлетняя малышка стала жертвой сексуального преступления. Няня, которую семья наняла, чтобы быть уверенными в безопасности дочери, развращала ребенка. Она водила кроху в гости к мужчине, который делал такие вещи с малышкой, которые правоохранительные органы сейчас скупо называют «противоправными действиями». Следователи не афишируют детали немыслимого преступления, но их оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела.

«В правоохранительные органы города Краснодара обратилась мать малолетней девочки, которая сообщила, что в отношении ее дочери могли совершаться противоправные действия. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело», – сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Мать девочки вспоминает, что молодая няня всегда была приветливой и легко находила общий язык с ребенком, поэтому они часто уходили гулять. Родители не чувствовали тревоги, пока не услышали рассказ дочери. На ломаном детском языке малышка сообщила, что они с няней ходили в гости «к дяде», и там тот целовал девочку.

«Оказывается, они уходили в другой микрорайон без моего ведома. А позже, из слов дочери, я узнала, что они смотрели взрослые фильмы, и няня заставляла ребенка повторять всё, что происходило на экране», — утверждает мать.

Малышка рассказала маме, что ей давали какие-то таблетки и совершали действия сексуального характера, которые няня снимала на телефон. В результате девочка стала кричать по ночам и бояться окружающих. Это признание стало для женщины шоком. Она попыталась восстановить хронологию событий и провести серьезный разговор с няней, однако та все обвинения отрицает.

На историю также обратила внимание уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Узнав, что родственники девочки переживают, что следственная проверка может затянуться, омбудсмен сама обратилась в Следком.

«Направила обращение в Следственный комитет России с просьбой взять на контроль принятие законного процессуального решения в кратчайшие сроки. Постоянно на связи с компетентными органами по вопросам защиты прав детей и семьи, – рассказала Яна Лантратова. – Ситуация находится на моем личном контроле и на контроле Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Сергея Мышака».

Следствию предстоит провести тщательную проверку и ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.