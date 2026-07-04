Ситуация с бензином в Краснодарском крае на 4 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения на продажу бензина на АЗС. Топливо отпускают на заправках только в баки автомобилей. Собственники сами определяют количество продаваемых литров.

Ситуация с бензином на курортах Краснодарского края 4 июля 2026

В Новороссийске топливо есть в наличии на 8 АЗС. В бак можно залить от 20 до 60 литров.

В субботу, 4 июля, бензин марки АИ-95 в городе-герое есть на 5 АЗС, АИ-92 - на 6, дизель - на 7. АИ-100 на заправках нет.

На ряде АЗС машины заправляют по топливным картам, местных жителей просят не приезжать на заправки на проспекте Дзержинского, в Цемдолине, ул. Ленина (2 АЗС Роснефти и 1 АЗС Лукойл), селах Кирилловка (Роснефть).

Где можно заправиться в Новороссийске

Роснефть - Мысхакское шоссе; п. Верхнебаканский, ул. Черноморская.

Газпром - ст-ца Натухаевская.

Rusoil - тер. Цемдолина, ул. Золотая рыбка.

Татнефть - п. Верхнебаканский.

Уфим-нефть - с. Цемдолина, ул. Ленина, с. Владимировка , Кирилловка, ул. Кооперативная.

Ситуация с бензином в Геленджике 4 июля 2026

На курорте в субботу работает 7 АЗС. Установлены лимиты на отпуск топлива. На заправках в бак можно залить от 20 до 50 литров. Почти на всех заправках есть АИ-92 и дизель, на 5 АЗС - АИ-95, на 2 - АИ-100.

"Две станции отпускают только дизельное топливо, две временно не ведут отпуск топлива. Две станции находятся в процессе ремонтных работ", - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Где можно заправиться в Геленджике

Роснефть, мкр-н Черемушки – отпускает ДТ

Роснефть, ул. Туристическая – до 30 л.

Газпромнефть, М-4 «Дон» – до 30 л.

Газпромнефть, ул. Ходенко – до 30 л.

Уфимнефть – до 50 л.

Ситуация с бензином в Сочи 4 июля 2026

В штатном режиме на курорте работают 53 АЗС из 58. На 39 станциях в наличии 92-й, 95-й, дизель, а на ряде заправок – и 100-й бензин.

"Отпуск в тару ограничен на всех АЗС. В сети АЗС «Роснефть» можно купить до 30 литров бензина и 30 литров дизеля, на «Лукойле» – 20 литров бензина и 60 дизеля, на «Газпромнефть» и «Газпром» – до 30 литров бензина и 60 литров дизеля", - сообщили в администрации Сочи.

Ситуация с бензином в Анапе 4 июля 2026

На курорте работают 22 АЗС, 7 из них - только по топливным картам, там же отпускают топливо для спецтранспорта.

"На всех станциях ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости", - отметили в пресс-службе администрации курорта.

На утро 4 июля в Анапе в наличии АИ-92 – на 18 АЗС, АИ-95 – на 15 АЗС, АИ-100 – временно в наличии нет, дизтопливо – на 17 АЗС.