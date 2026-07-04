Передавал данные для ракетных ударов ВСУ: На Кубани задержан агент спецслужб Украины

Житель Анапы задержан за госизмену. Фото: скриншот видео

46-летний житель Анапы задержан сотрудниками ФСБ за госизмену. Мужчина сам связался с представителями СБУ и передавал данные о военных объектах, расположенных на территории Краснодарского края.

Он фиксировал радиосигналы вблизи подразделений Министерства обороны России. Эти данные могли быть использованы для совершения ракетных ударов ВСУ по объектам инфраструктуры, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

"Одним из заданий СБУ стало получение информации о графике прибытия представителей органов власти, а также иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, расположении объектов ПВО и организации охранных мероприятий", - сообщили в ведомстве.

Незаконная деятельность анапчанина была пресечена. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Государственная измена". Он заключен под стражу. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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