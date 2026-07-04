Ситуация с бензином на АЗС Краснодара. Фото: архив "КП"

Власти Краснодара следят за ситуацией с бензином в городе. По данным администрации на утро 4 июля в региональном центре работает 47 АЗС, где можно заправить автомобиль. На 33 станциях есть АИ-92, на 32 - АИ-95, на 19 - АИ-100. Дизель отпускают на 43 АЗС.

КАКИЕ АЗС РАБОТАЮТ В КРАСНОДАРЕ

Роснефть: Селезнева, Почтовое отделение № 27, Московская, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Уральская, Аэропортовская.

Лукойл: Старокубанская, Дзержинского, Мирный проезд, Ставропольская, Путевая.

Газпром: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе.

Газпромнефть: Селезнева, Уральская улица, Трасса Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, Трасса Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина, 1-я Дорожная, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская.

Teboil: Красных Партизан, Сормовская.

Rusoil: Бабушкина, Дальняя, Селезнева, Уральская, Ростовское шоссе, Пластунская улица.

Татнефть и Уфимнефть - на Ростовском шоссе.

Atan - на трассе Краснодар-Кропоткин возле хутора Ленина.

ЮНК - на Российской.

Petrol на 70-летия Октября.

Бензин и дизель можно заправить только в баки. Действует лимит на продажу топлива на АЗС.

"56 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт", - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

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