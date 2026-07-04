«Дефицита нет - это недоработка на местах»: Глава Кубани прокомментировал ситуацию с бензином в Краснодарском крае

Кондратьев рассказал о ситуации с бензином на Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ситуацию с бензином в Краснодарском крае обсудили на оперативном штабе. Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе достаточное количество топлива всех видов. Резервы выделены по указанию президента и правительства страны. К имеющимся запасам в скором времени добавятся новые поставки.

Кондратьев заявил, что ситуацию с топливом вынуждены решать в ручном режиме, чтобы не допустить дефицита бензина в городах Краснодарского края. Хотя запасов должно хватать и для жителей Кубани, и для туристов.

"Мы не имеем права говорить ни о каком дефиците. Это либо недоработка на местах, либо кому-то выгодный и искусственно созданный ажиотаж. При этом мы видим, что часть автозаправочных станций до сих пор работают с перебоями. Разгрузка и доставка топлива на автозаправочные станции – персональная ответственность глав в каждом городе и районе", - отметил Вениамин Кондратьев.

Сейчас в крае топливо отпускают в приоритетном порядке экстренным службам, коммунальщикам, социально значимым предприятиям и общественному транспорту. Чтобы избежать конфликтов, на АЗС работают казаки, волонтеры и дружинники.

"Зафиксированы случаи спекуляции – перепродажи топлива из канистр и мест в очереди. Это недопустимо!", - сообщил Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что власти делают все возможное для скорейшей нормализации ситуации.

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