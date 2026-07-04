Аттракцион взбесился при разгоне, вагончики рухнули вниз: Празднование дня рождения в Сочи закончилось для девушки травмами

Работу аттракциона проверит прокуратура. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи проводят проверку после поломки аттракциона в «Адлерском парке». Компания молодых людей отмечала 18-летие подруги и решила прокатиться на небольшой горке, по которой едут вагончики. Когда они набрали скорость, три кабинки с людьми вдруг оторвались и рухнули на землю. К счастью, высота была небольшой.

После этого случая в дело вмешалась прокуратура. Сотрудники ведомства начали проверку.

«Будет дана оценка эксплуатации аттракционной техники, по ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Не обошлось без травм. Три человека пострадали, среди них девушка, которая справляла свой день рождения.

Как сообщили в самом парке, аттракцион проходил необходимую проверку.

«Все аттракционы зарегистрированы в гостехнадзоре и имеют свои госномера. Каждый год проходят проверку технического состояния и получают акт технического освидетельствования в центре безопасности аттракционов. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего», – прокомментировали в парке.

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