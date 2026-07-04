В Краснодаре арендовали все автомобили, работающие на газу: Не пугает даже цена

Заправиться газом в Краснодаре можно без проблем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Краснодаре вынуждает водителей искать альтернативные варианты, чтобы оставаться за рулем. Многие из них нашли выход - взять в аренду автомобили, которые можно заправлять газом. Это топливо есть на заправках, стоять в длинных очередях на АЗС тоже не надо.

Но и здесь возникают проблемы. Автомобилей на газу, которые можно взять в аренду, оказалось не так много. Они закончились за несколько дней.

"Спрос вырос моментально", - говорят в компании, предлагающей прокат автомобилей. - Автомобили на газу разобрали за несколько дней. Но нам каждый день поступают звонки, люди интересуются, можно ли взять в аренду. Кому-то нужно срочно ехать в отпуск, у кого-то работа зависит от наличия автомобиля. Всем мы помочь, к сожалению, не можем".

К слову, прокат авто на газу влетает в копеечку. За сутки выходит от 2 по 3 тыс. рублей. Но даже такие суммы не останавливают краснодарцев.

Тем временем в городе 4 июля работали 47 АЗС, еще 56 заправок не отпускали топливо. Губернатор Краснодарского края заявил, что дефицита топлива в регионе быть не может. В крае есть достаточные запасы бензина и дизеля. Одной из причин сложившейся ситуации Вениамин Кондратьев назвал неверно выстроенную логистику.

"Это либо недоработка на местах, либо кому-то выгодный и искусственно созданный ажиотаж. При этом мы видим, что часть автозаправочных станций до сих пор работают с перебоями. Разгрузка и доставка топлива на автозаправочные станции – персональная ответственность глав в каждом городе и районе", - отметил руководитель.

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