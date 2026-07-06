В Краснодаре пройдут фестивали и концерты на День семьи, любви и верности Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

День семьи, любви и верности в Краснодаре ежегодно объединяет тысячи жителей города. В этом году праздник вновь станет поводом провести время с близкими, посетить концерты, фестивали, тематические экскурсии и семейные мастер-классы. При этом большинство мероприятий можно посетить бесплатно. Праздничная программа стартует еще до 8 июля, поэтому отметить День семьи, любви и верности в Краснодаре можно будет практически всю неделю.

Куда сходить в Краснодаре на День семьи, любви и верности 8 июля 2026

Основные мероприятия пройдут 7 и 8 июля, а завершится праздничная неделя спортивными соревнованиями.

Одним из первых праздничных событий станет акция «Эстафета любви», возле Александровской триумфальной арки. Все желающие смогут сделать фотографию с букетом ромашек - главным символом праздника, рассказать историю своей семьи и получить памятную открытку.

В этот же день в городе состоится пешеходная экскурсия «Прогулка по Александровскому бульвару», посвященная Дню семьи, любви и верности. Для участия необходима предварительная запись.

Афиша мероприятий на День семьи, любви и верности 8 июля 2026 в Краснодаре

Главные события праздника развернутся сразу на нескольких площадках Краснодара.

В 10:00 праздник «Семь-Я» пройдет в сквере Старокорсунском.

В 17:00 жителей приглашают в Дом молодежи на улице Сормовской, 12/11, где состоится семейный фестиваль. Для гостей подготовили творческие и спортивные площадки, мастер-классы, семейный кинозал, настольные игры и концертную программу.

Завершится праздничный день концертом «Под семейным зонтиком», который начнется в 19:00 в Центре культуры и досуга поселка Лорис.

Не останется в стороне и Музей имени Фелицына. Здесь 8 июля посетителей ждут тематические экскурсии «Святые Петр и Феврония» и «Семейные традиции екатеринодарцев». Также состоится семейный мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки - традиционного оберега домашнего очага. Завершит программу встреча, посвященная семейным традициям дома купцов Богарсуковых, с дегустацией ароматного чая и домашнего лимонного пирога.

Праздничная программа на этом не закончится. 11 и 12 июля в парке «Солнечный остров» пройдет третий этап чемпионата Детской лиги Краснодара по пляжному волейболу, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Актуальная афиша мероприятий

7 июля

акция «Эстафета любви» возле Александровской триумфальной арки;

17:00 - экскурсия «Прогулка по Александровскому бульвару» (по предварительной записи).

8 июля

10:00 - праздник «Семь-Я», сквер Старокорсунский;

11:00 - экскурсия «Святые Петр и Феврония», музей имени Фелицына;

12:00 - экскурсия «Семейные традиции екатеринодарцев», музей имени Фелицына;

15:00 - мастер-класс «Кукла-мотанка - оберег семейного счастья», музей имени Фелицына;

16:00 - программа «Семейные традиции дома купцов Богарсуковых», музей имени Фелицына;

17:00 - семейный фестиваль в Доме молодежи;

19:00 - концерт «Под семейным зонтиком» в поселке Лорис.

11–12 июля - третий этап чемпионата Детской лиги Краснодара по пляжному волейболу в парке «Солнечный остров».

Организаторы напоминают, что при неблагоприятной погоде программа мероприятий может быть скорректирована.