У берегов Сочи произошло землетрясение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 июля, у берегов Сочи зарегистрировали землетрясение. К счастью, оно не вызвало разрушений и не повлияло на жизнедеятельность курорта. По оперативной информации Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подземный толчок магнитудой 3,6 по шкале Рихтера произошел в акватории Черного моря.

Землетрясение в Сочи 6 июля 2026: Что известно, где произошло

Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 5 километров, примерно в 18 километрах от береговой линии города-курорта Сочи. Интенсивность землетрясения на поверхности, по данным сейсмостанции, составила 2 балла. Подобные толчки относятся к категории слабых и, как правило, не ощущаются человеком либо ощущаются лишь небольшой вибрацией.

Последствия землетрясения в Сочи 6 июля 2026

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет», – сообщили в региональном ведомстве.

Также в экстренные службы не поступало никаких жалоб или обращений от населения, что подтверждает слабый характер землетрясения.

Ситуация находится под контролем оперативных служб. МЧС России напоминает жителям и гостям курорта о необходимости сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями ведомства в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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