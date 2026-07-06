Кадры на Кубани: какие вакансии и условия работы предлагают работодатели региона

«КП» выяснила, в каких специалистах сегодня нуждается Кубань. Фото: «КП».

Слова о том, что кадры решают все - не пустой звук. Именно от специалистов, уровня их подготовки, опыта и профессиональных качеств зависит результативность работы компании.

Краснодарский край — важный регион в экономике страны. Здесь хорошо развиты промышленность, АПК, логистика, транспорт, туризм и другие отрасли. «КП»-Кубань выяснила, в каких специалистах сегодня нуждается регион и какие условия предлагают компании для привлечения и удержания сотрудников.

РЫНОК ТРУДА РЕГИОНА

По данным службы труда и занятости Краснодарского края, численность рабочей силы в регионе на 1 июня 2026 года составляет более 2,96 млн. человек. Несмотря на то, что количество трудоустроенных растет (100,6% к 2025 году), потребность в кадрах в регионе сохраняется.

Количество вакансий, заявленных на портале «Работа России» в 2026 году, в Краснодарском крае превышает 111 тысяч. Это один из самых высоких показателей среди российских регионов. Например, в соседней Ростовской области количество вакансий, заявленных в этом году на «Работа России», составляет около 49 тысяч, в Волгоградской области – порядка 37 тысяч, в Ставропольском крае почти 28 тысяч.

В числе наиболее востребованных специалистов и служащих в Краснодарском крае (по данным службы труда и занятости на 1 апреля 2026 года): врачи, медсестры и фельдшеры; педагоги и воспитатели; полицейские, участковые полиции и следователи. Также работодатели активно ищут охранников, мастеров и инспекторов различной специализации. По рабочим профессиям больше всего вакансий для монтажников, слесарей, операторов и электромонтеров. Востребованы повара, пекари и кондитеры; комплектовщики, упаковщики и сортировщики.

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Кадры», призванный помочь качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей. Важная роль при этом отводится скоординированной работе компаний, образовательных учреждений и государства. В числе инициатив проекта - трудоустройство выпускников учебных заведений и людей, получивших дополнительное образование, профессиональное обучение по востребованным профессиям; господдержка работодателей; повышение престижа рабочих профессий.

- Целевое обучение для каждого муниципалитета – это возможность отчасти решить проблему дефицита специалистов и выстроить плановую работу по подготовке необходимых кадров для экономики. Это те задачи, которые мы реализуем в контексте нацпроекта «Кадры». Сейчас нам нужно понимать потребности в квалифицированных кадрах в каждом городе и районе, чтобы составить план работы с целевиками. Действенный инструмент – меры поддержки, предложенные работодателями. Нужно, чтобы они активней включались в партнерские взаимоотношения, – цитирует вице-губернатора Елену Воробьеву пресс-служба администрации Краснодарского края.

РАЗВИВАТЬ ВНУТРЕННИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Одна из отраслей, требующих особого подхода к формированию трудового коллектива, – промышленно-портовая сфера. О том, какие специалисты сегодня востребованы в отрасли, принципах формирования кадров «КП» рассказали в компании «ОТЭКО». Оператор морских терминалов в порту Тамань является одним из крупнейших работодателей Краснодарского края.

Как отмечают в ОТЭКО, по состоянию на 2026 год отраслевой рынок труда по-прежнему характеризуется нехваткой кадров, при этом структура дефицита стала более сегментированной. Наиболее выражен недостаток производственного и инженерно-технического персонала, тогда как на ряде административных и руководящих позиций наблюдается усиление конкуренции среди соискателей. Наибольшие трудности возникают при поиске специалистов, обладающих прикладными компетенциями, опытом эксплуатации промышленного оборудования и высокой культурой безопасности.

Кадровая политика компании нацелена на перспективу. Поиск талантов на внешнем рынке - лишь одно из направлений работы, большое внимание уделяется системному развитию персонала и созданию возможностей для роста внутри компании. В процессах адаптации к сложным производственным процессам помогает система наставничества.

Как рассказали в ОТЭКО, кроме портовых объектов, компания построила и управляет энергетической и железнодорожной инфраструктурами. Сегодня в департаменте железнодорожного транспорта предприятия работают более 600 сотрудников. Но потребность в новых специалистах данного направления сохраняется. Востребованы машинисты тепловозов, составители поездов, электромонтеры контактной сети, осмотрщики-ремонтники вагонов, монтеры-обходчики пути, электромеханики СЦБ и другие специалисты.

Составитель поездов компании ОТЭКО. Фото: Алексей Адмиралов

При этом не для всех вакансий требуется профильное образование или опыт. Так, для составителя поездов, который формирует новые составы или расформировывает прибывшие в порт, подает вагоны к месту выгрузки и перемещает их на специализированные пути, главное – желание и готовность работать и учиться новому, а опыт он может получить непосредственно на грузовом терминале. Но, например, с вакансией машиниста тепловоза ситуация иная – обязателен опыт управления маневровыми тепловозами не менее пяти лет и соответствующее удостоверение.

Электромонтеры сети компании ОТЭКО. Фото: Татьяна Бондаренко

В компании готовы рассматривать ценные кадры не только с Таманского полуострова, но и из других регионов. Для этого существуют программы релокации, организован транспорт для доставки сотрудников до предприятия. К корпоративным плюсам можно добавить частичную компенсацию оплаты питания в столовых, стоимости путевок на оздоровление и отдых детей и супругов, матпомощь в сложных ситуациях.

ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА

Как отмечают специалисты сервиса hh.ru, в последние годы наблюдается изменение ландшафта рынка труда. Ключевой тренд заключается в качественной трансформации запроса работодателей: фокус рынка смещается с количества сотрудников на их компетенции. По данным исследования hh.ru, 77% работодателей при подборе специалистов так или иначе ориентируются на навыки, а не только на формальный опыт или прежнюю должность. Активнее всего навыкоцентричный подход сегодня используют компании из ИТ и финтех-сектора. Высокую значимость навыков при найме также отмечают работодатели в сферах логистики, услуг и тяжёлой промышленности.

По данным сервиса, в мае 2026 года в Краснодарском крае было опубликовано более 27,8 тыс. вакансий. В 81% вакансий работодатели указывали полный тип занятости, в 9% – частичную занятость, в 7% – вахтовый метод. Ещё 5% предложений приходилось на подработку, 4% – на стажировку. Среди предлагаемых форматов работы лидирует работа «на месте работодателя» – 77%, на втором месте – удалённая работа (6%), на третьем – гибридный формат (3%).

Фокус рынка труда смещается с количества сотрудников на их компетенции. Фото: «КП»

Портрет соискателей, по данным аналитиков сервиса hh.ru, выглядит следующим образом. 51% – женщины, 47% – мужчины. Ядро соискателей – люди трудоспособного возраста: 25–34 года (18%) и 35–44 года (20%). При этом каждый пятый кандидат имеет высшее образование, а ещё 19% – среднее специальное. Более половины резюме (54%) размещены в Краснодаре, ещё 13% – в Сочи. В топе специальностей – менеджер по продажам (7%), водитель (5%), администратор (4%). Соотношение «белых» и «синих» воротничков (работники умственного и физического труда соответственно) – 47% к 28%.

85% соискателей ориентированы на постоянную работу, 79% – на работу в офисе или на месте работодателя. Удалённый формат рассматривают 22%, гибридный – 6%.