Геленджик ищет таланты: Как клуб из небольшого города стал поставщиком футболистов для зарубежных команд

Фото: ЦФР «Виста-КубГУ»

Краснодарский край в последние годы превратился в один из самых футбольных регионов России. ФК «Краснодар» год назад стал победителем РПЛ, а в этом дошёл до финала Кубка России. Местные академии наравне с московскими доминируют на молодёжном и юношеском уровнях. В конце концов, два игрока из Краснодарского края сейчас выступают в сильнейших чемпионатах. Матвей Сафонов во Франции в составе «ПСЖ», а Алексей Миранчук в США в «Атланте Юнайтед». Но за всеми этими достижениями скрывается один уникальный проект, который также продвигает Кубань на футбольной арене. Это ЦФР «Виста-КубГУ».

История команды

ЦФР «Виста-КубГУ» появилась в 2019 году. Это первый уникальный проект в России, который направлен на поддержку и развитие спортивного потенциала студентов из разных стран. Скауты клуба ищут молодых игроков за рубежом, в частности в Африке и Южной Америке, привозят их в Геленджик и полноценно готовят ко взрослому футболу. И это приносит свои плоды. Самый яркий пример – Олакунле Олусегун. В 2019 году он оказался в академии «Висты», а уже через год уехал в Данию в команду «Фремад Ангер». Транзитом через болгарский «Ботев» он оказался в «Краснодаре», где выступает до сих пор.

Фото: ЦФР «Виста-КубГУ»

Основатель клуба – Тигран Мкртчян. В молодости он играл в сборной Армении по мини-футболу, однако уже в 20 лет завершил карьеру. Спустя два года Мкртчян начал работать агентом. В своё время именно Тигран Мкртчян привёз в «Краснодар» Юру Мовсисяна, который в 2013 году стал лучшим бомбардиром РПЛ.

По словам Мкртчяна, идея создания проекта появилась после трансфера Эбуэ Куасси в «Краснодар» в 2014 году. В одном из интервью он говорил:

«У нас была проблема: мы находили талантливых 16-17-летних футболистов и были вынуждены ждать до 18 лет, чтобы заключить контракт. Но в этом возрасте у них возникали проблемы с адаптацией, ментальностью. Потому что в Африке вообще нет никакого тренировочного процесса, нет дисциплины, инфраструктуры. А в профессиональных командах не могли давать много времени на адаптацию – все решают свои задачи, и тренеру нужны готовые футболисты».

До 2022 года «Виста» выступала в Высшей Лиге Краснодарского края и даже становилась чемпионом. Но затем клуб решил сосредоточиться на товарищеских матчах. Так, в прошедшую пятницу команда провела встречу против «Краснодара», в которой крупно уступила со счетом 4:0.

Выпускники

Мы уже рассказали о самом известном воспитаннике «Висты» – Олакунле Олусегуне. Но есть еще ряд игроков, которые построили успешную карьеру после переезда из Геленджика. Вадим Ульянов в прошедшем сезоне стал основным вратарём «Ахмата». Также нигерийцы Кристиан Нвачукву и Укаки Эйхидже оказались в английском «Шеффилд Юнайтед». Кроме того, часть других футболистов отправились играть в клубы из Испании, Бельгии, Польши, Чехии, Армении.

Олусегун в составе "Висты". Фото: ЦФР «Виста-КубГУ»

Еще один яркий пример – 19-летний Самсон Тиджани, который из любительской команды России попал в австрийский «Зальцбург» и играл против «Баварии» в Лиге чемпионов. Джонатан Окоронкво в 2022 году дебютировал в основе «Краснодара», а в 2024 стал лучшим бомбардиром Первой лиги в составе тульского «Арсенала».

Сотрудничество с КубГУ

Кубанский государственный университет – крупнейший вуз Краснодарского края, филиалы которого находятся в разных городах Кубани, в частности, и в Геленджике. Молодых ребят, которые только переехали в Россию, зачисляют в университет, где они первый год учат русский язык, а потом выбирают специальность:

«Видя серьезный потенциал и одновременно с этим большие проблемы в тренировочном процессе у молодых африканских игроков, нам захотелось придумать какой-то буфер: чтобы футболисты из Африки проще адаптировались в европейском футболе. Для начала я поехал по вузам Краснодарского края, чтобы посмотреть, какое количество африканцев учится в регионе. Так началось сотрудничество с Кубанским государственным университетом (КубГУ), где было очень много африканцев. Первый год они все учат русский язык, а потом выбирают свою специальность. Параллельно с этим – тренируются и играют в футбол. Те, кто готов, отправляются в профессиональные клубы», – рассказывал Тигран Мкртчян в интервью.

Олусегун в составе "Висты". Фото: ЦФР «Виста-КубГУ»

Многие из ребят также выступают за команду КубГУ в Национальной студенческой футбольной лиге (НСФЛ).