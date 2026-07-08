Расходную часть бюджета Кубани увеличат

Юрий Бурлачко отметил, что необходимо сбалансированно расставить приоритеты, чтобы сохранить экономику и перспективу развития. Фото: ЗСК

На очередной сессии Законодательного Собрания Краснодарского края депутаты рассмотрели 37 вопросов. Одни из первых — внесение изменений в закон о краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Рост доходов

Пленарное заседание провел председатель регионального парламента Юрий Бурлачко. В его работе приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, исполняющий обязанности прокурора края Александр Трухин, начальник краевого управления Минюста Игорь Бабаев и председатель Контрольно-счетной палаты региона Сергей Усенко.

С основными параметрами законопроекта депутатов познакомил министр финансов Краснодарского края Александр Кнышов.

По его словам, в доходной части бюджета предлагается уменьшить объем налоговых и неналоговых поступлений и одновременно увеличить безвозмездные поступления. Несмотря на эти изменения, общий объем доходов после внесения поправок останется выше показателей прошлого года.

Дополнительные средства предлагается направить на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий жителей. Их размер вырастит на 12,4 млрд рублей. Еще 605 млн рублей предусмотрено на покупку движимого имущества для новых мест в муниципальных образовательных учреждениях.

На организацию отдыха и оздоровления детей планируется выделить еще 290 млн рублей. Финансирование также вырастет по ряду других приоритетных направлений.

Социальные обязательства

Во время обсуждения законопроекта свою позицию высказали руководители парламентских фракций. Лидер фракции КПРФ Павел Соколенко обратил внимание на существующие экономические вызовы и подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо максимально ответственно подходить к расходованию каждого бюджетного рубля, особенно при реализации государственных программ.

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко поддержал предложение об усилении контроля и поручил организовать парламентский мониторинг эффективности использования бюджетных средств по тем направлениям, которые вызвали вопросы у депутатского корпуса.

Фракция партии «Справедливая Россия» также поддержала внесение изменений. Ее руководитель Денис Хмелевской высказался в пользу принятия законопроекта.

Комментируя предложенный «Единой Россией» законопроект», Юрий Бурлачко отметил, что даже в непростых экономических условиях краевой бюджет сохраняет свою главную задачу — выполнение социальных обязательств и поддержку ключевых отраслей. В частности, увеличение финансирования госпрограмм по развитию образования, физической культуры и спорта, транспорта.

— Отдельным блоком я бы выделил социальную поддержку граждан, в нынешнем году в рамках госпрограммы ее финансирование планируется увеличить почти на 150 млн рублей. С перспективой на 2027 и 2028 годы запланировано серьезное увеличение расходов на развитие здравоохранения. То есть краевой бюджет, несмотря на существующие трудности, был и остается социально ориентированным, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Сбалансированные приоритеты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в свою очередь, рассказал о приоритетах бюджетной политики Кубани. Он отметил, что принимаемые корректировки и изменения бюджета Кубани должны быть соразмерны вызовам, которые стоят перед регионом.

- Мы должны сбалансированно расставить приоритеты, чтобы сохранить экономику, перспективу развития. Мы должны сохранить бизнес, а люди должны видеть, что жизнь продолжается, Кубань развивается. Мы сохраняем социальную поддержку, в которой нуждаются наши жители. Из этого направления ни одной копейки не будет перераспределено. У нас для этого есть возможности. Продолжаем и будем продолжать исполнять все социальные обязательства, - добавил он.

По итогам обсуждения депутаты большинством голосов приняли закон о внесении изменений в краевой бюджет.

Устойчивость и развитие

В ходе заседания парламентарии также рассмотрели исполнение бюджета Краснодарского края за 2025 год. Как сообщил министр финансов Александр Кнышов, доходы региона по итогам прошлого года достигли 502 млрд рублей. Из них 433 млрд составили налоговые и неналоговые поступления, что на 2% превышает показатель 2024 года.

Расходы краевого бюджета составили 546,8 миллиарда рублей, увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. На социальную сферу было направлено 393 млрд рублей. Основную часть средств — 485 млрд рублей, или 88,7%, — расходовали на реализацию 28 государственных программ Краснодарского края.

Министр отметил, что в 2025 году регион в полном объеме выполнил все социальные обязательства перед жителями.

Комментируя законопроект, Юрий Бурлачко подчеркнул, что прошедший год подтвердил способность Краснодарского края сохранять устойчивость и развиваться даже в условиях макроэкономической нестабильности.

По его словам, бюджетная политика была направлена на поддержание финансовой стабильности региона и муниципалитетов, развитие экономики, стимулирование инвестиционной активности, а также строительство и модернизацию социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

— На фоне охлаждения экономики удалось сохранить ее устойчивость. А по некоторым позициям край продемонстрировал положительную динамику. Так, в частности, зафиксирован рост валового регионального продукта на уровне 101%, на Кубань пришлось более трети от всего объема инвестиций, привлеченных в прошлом году субъектами Южного федерального округа, - конкретизировал Юрий Бурлачко.

Меры поддержки участников СВО и их семей

На 84-й сессии ЗСК депутаты в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий внесение поправок сразу в пять законов, регулирующих меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Документ был внесен на рассмотрение губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в рамках реализации указа президента России от 15 мая 2026 года «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и других категорий лиц в субъектах Российской Федерации».

С докладом перед парламентариями выступил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша. Законопроект уточняет перечень граждан, которые смогут воспользоваться правом на газификацию домовладений, а также получить путевки для детей в организации отдыха и оздоровления.

Кроме того, участникам специальной военной операции и членам их семей предлагается предоставлять в приоритетном порядке социальное обслуживание на дому, в стационарной и полустационарной формах, а также государственную социальную помощь.

Еще одной инициативой станет расширение полномочий министерства труда и социального развития Краснодарского края. Ведомство сможет устанавливать порядок предоставления мер поддержки в сфере занятости населения для этих категорий граждан.

Выступая на сессии, Вениамин Кондратьев отметил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из приоритетов региональной политики. Он отметил, что необходимые средства на реализацию этих мер уже предусмотрены в краевом бюджете.

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя принятое решение, отметил, что совершенствование регионального законодательства в сфере социальной поддержки участников специальной военной операции и их близких остается одним главных из важнейших задач органов власти.

По его словам, изменения сразу в пяти краевых законах охватывают основные направления работы по оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, а также тем, кто уже вернулся к мирной жизни.

— Корректировки направлены на получение бойцами госпомощи в приоритетном порядке, максимальное содействие в вопросах трудоустройства, образования, ведения собственного бизнеса. Все это крайне важно, поскольку формирует цельный фундамент для начала новой жизни каждого из воинов и укрепления их домашнего тыл, - конкретизировал Юрий Бурлачко.