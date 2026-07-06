В Анапе аншлаг на пляжах, а в Геленджике открыли новый кинотеатр: Что происходит на курортах Краснодарского края в начале июля

Лето в самом разгаре. Курорты Краснодарского края уже второй месяц принимают туристов. В начале июля здесь установилась хорошая погода. Местами идут грозы, но в целом они не портят настроение отдыхающим. На улице за +30, море теплее с каждым днем - в начале июля оно парное у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска. Там вода прогрелась до +27 градусов. Туристов на Азовском побережье много. Они выбирают небольшие поселки, чтобы отдыхать без лишней суеты.
В этом году спросом пользуются и курортные поселки на Черном море. Кабардинка, Архипо-Осиповка и Дивноморское под Геленджиком отдыхающие облюбовали еще в начале лета. Людей здесь очень много, пляжи забиты с самого утра. А в самом Геленджике в этом году появился Винный город - современная локация для ценителей игристого. Здесь открыты не только рестораны и музей вина, но и кинотеатр.
Тьма туристов и на анапских пляжах. На курорте открыто уже 75 территорий для купаний. Все они - безопасные и чистые, с новым песком из карьеров. Отели и гостиницы впервые за два года загружены на 71 процент. И лето еще не закончилось - интерес к Анапе у отдыхающих растет по мере открытия пляжей, в прошлом году закрытых из-за разлива мазута.
Сочи, наконец, тоже заполняется людьми. И если на самом дорогом пляже, где аренда бунгало стоит 35 тыс, людей почти нет, то там, где цены на инвентарь скромнее, уже тоже много людей.
ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ
Ейск, Должанская, Приморско-Ахтарск +27 градусов
Анапа, Геленджик +25 градусов
Новороссийск, Туапсе, Сочи +26 градусов
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