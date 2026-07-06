В Анапе аншлаг на пляжах, а в Геленджике открыли новый кинотеатр: Что происходит на курортах Краснодарского края в начале июля

На пляжах Анапы. Фото: Юрий Озаровский

Лето в самом разгаре. Курорты Краснодарского края уже второй месяц принимают туристов. В начале июля здесь установилась хорошая погода. Местами идут грозы, но в целом они не портят настроение отдыхающим. На улице за +30, море теплее с каждым днем - в начале июля оно парное у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска. Там вода прогрелась до +27 градусов. Туристов на Азовском побережье много. Они выбирают небольшие поселки, чтобы отдыхать без лишней суеты.

Обстановка в Дивноморске. Фото: Жизнь на море

В этом году спросом пользуются и курортные поселки на Черном море. Кабардинка, Архипо-Осиповка и Дивноморское под Геленджиком отдыхающие облюбовали еще в начале лета. Людей здесь очень много, пляжи забиты с самого утра. А в самом Геленджике в этом году появился Винный город - современная локация для ценителей игристого. Здесь открыты не только рестораны и музей вина, но и кинотеатр.

Новый кинотеатр в Винном городе Геленджика. Фото: Жизнь на море

Тьма туристов и на анапских пляжах. На курорте открыто уже 75 территорий для купаний. Все они - безопасные и чистые, с новым песком из карьеров. Отели и гостиницы впервые за два года загружены на 71 процент. И лето еще не закончилось - интерес к Анапе у отдыхающих растет по мере открытия пляжей, в прошлом году закрытых из-за разлива мазута.

В Анапе много людей в этом году. Фото: Юрий Озаровский

Сочи, наконец, тоже заполняется людьми. И если на самом дорогом пляже, где аренда бунгало стоит 35 тыс, людей почти нет, то там, где цены на инвентарь скромнее, уже тоже много людей.

Пляжи в Сочи. Фото: скриншот видео

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Ейск, Должанская, Приморско-Ахтарск +27 градусов

Анапа, Геленджик +25 градусов

Новороссийск, Туапсе, Сочи +26 градусов

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