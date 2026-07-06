Лежала в ознобе и покрылась сыпью после укуса комара: Жительница Краснодара была между жизнью и смертью из-за лихорадки денге

У Валентины нашли лихорадку денге. Фото: соцсети

35-летняя Валентина Чугуевская из Краснодара живет в городе Дананг во Вьетнаме. Примерно неделю назад женщина почувствовала першение в горле, а потом слабость.

"Пошла в душ. Думала упаду там в обморок. Облилась водой, добралась до кровати. Почувствовала, что температура поднимается", - описывает начало болезни Валентина.

Женщина пыталась лечиться дома, но жар не спадал. Поэтому ее доставили в больницу. Там она провела несколько дней.

"По ногам бегают мурашки. Не снаружи, а внутри, и слабость", - говорила пациентка.

После сдачи анализов Валентине поставили диагноз "лихорадка денге". Болезнь протекает мучительно - у человека крутит мышцы, поднимается высокая температура, появляется сыпь на теле.

К счастью, женщине повезло - инфекция не сильно мучила ее организм. После проведенного в клинике лечения ей стало лучше

"Сдала анализы. Они хорошие", - поделилась Валентина.

Сегодня женщину выписали домой. На родину она пока возвращаться не собирается.

Лихорадка денге встречается в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне. Острую инфекцию распространяют комары. В 2025 году в России было зарегистрировано 178 завозных случаев, за пять месяцев 2026 года - 127.

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