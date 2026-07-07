В амфитеатре парка «Краснодар» показали матч Аргентина-Египет Фото: Гарик АРОЯН.

До стартового свистка еще оставалось время, а амфитеатр парка «Краснодар» уже постепенно заполнялся людьми. Сегодня, 7 июля, в парке Галицкого показали очередной матч чемпионата мира. После привычного досмотра болельщики неспешно спустились к большому экрану, выбирали лучшие места и обсуждали предстоящую игру Аргентины и Египта в 1/8.

Досмотр проводили в целях безопасности Фото: Гарик АРОЯН.

Поначалу свободных мест было достаточно. Люди занимали нижние ряды, фотографировались и внимательно слушали гимны сборных. Но ближе к концу первого тайма найти свободное место стало уже непросто.

На просмотр приходили семьями. Пока взрослые спорили о шансах команд, дети рисовали на щеках флаги любимых сборных. Родители с улыбкой наблюдали за их восторгом, а кто-то уже успел достать телефоны, чтобы сохранить атмосферу на память.

Футбол так понравился, что ег обсуждали по телефону Фото: Гарик АРОЯН.

Когда прозвучал стартовый свисток, амфитеатр словно превратился в настоящую футбольную арену. Болельщики дружно зааплодировали так, будто на экране был матч не чемпионата мира, а родного «Краснодара». Огромный монитор с качественной картинкой быстро заставил забыть, что игра проходит за тысячи километров.

Юный болельщик Аргентины Фото: Гарик АРОЯН.

Первый и быстрый гол Египта вызвал неожиданную реакцию. Даже зрители в футболках сборной Аргентины не удержались и громко закричали: «Гол!». А поклонники Криштиану Роналду, которых среди собравшихся тоже оказалось немало, особенно эмоционально встретили успех египтян.

Каждая атака сопровождалась дружным гулом. Кто-то вскакивал с места еще до удара по воротам, кто-то хватался за голову после упущенных моментов. Создавалось ощущение, что футболисты находятся совсем рядом, а не на экране.

Игра получилась напряженной Фото: Гарик АРОЯН.

Первый тайм сложился для Аргентины непросто. Одна из самых популярных в мире команд никак не могла переломить ход встречи, а болельщики все чаще качали головами и пытались подобрать слова, чтобы объяснить происходящее на поле. Во время перерыва эмоции не утихли. Одни обсуждали игру с соседями, другие сразу звонили друзьям и родным, чтобы поделиться впечатлениями.

Во втором тайме амфитеатр снова взорвался. Египет забил второй мяч, и на несколько секунд радостный крик накрыл весь парк. Правда, ликование оказалось недолгим - гол отменили из-за нарушения правил. Это решение вызвало новую волну эмоций, особенно среди египетских болельщиков, которых, как оказалось, в Краснодаре оказалось немало.

Казалось, напряжение достигло предела. Но стоило Аргентине сократить отставание, как уже другая часть амфитеатра буквально ожила. Люди вскочили со своих мест, дети прыгали от радости, взрослые аплодировали и обнимали друг друга. Вместе с этим голом пришла надежда, что интрига еще жива.

А затем настал момент, которого ждали тысячи поклонников аргентинской сборной. Лионель Месси сравнял счет. Над амфитеатром одновременно пронеслось громкое: «Да-а-а!». Люди снимали футболки, танцевали, скандировали фамилию капитана сборной Аргентины. Казалось, финальный свисток уже прозвучал, хотя впереди оставались самые важные минуты.

Танцы и крики после гола Аргентины Фото: Гарик АРОЯН.

«Мама, смотри… Месси забил!» - скандировал юный болельщик Аргентины.

Воодушевленная сборная перехватила инициативу и вскоре забила победный мяч. После этого часть болельщиков Египта начала покидать амфитеатр, хотя времени на спасение встречи еще оставалось достаточно. Остальные продолжали верить в красивую концовку.

Когда прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу Месси и компании со счетом 3:2, амфитеатр снова взорвался аплодисментами. Над парком долго звучало протяжное: «Месси! Месси!». Уже стемнело, но никто не смотрел на часы. Все еще обсуждали матч, спорили о лучших моментах и делились эмоциями.

Этот вечер еще раз показал, что футбол способен объединять людей независимо от возраста, национальности или любимой команды. Пока родной «Краснодар» только готовится к новому сезону, а сборная России была не допущена до мундиаля, болельщики устроили в амфитеатре отличную репетицию настоящей фанатской атмосферы и показали мастер-класс, как надо болеть с душой, по-кубански. И на несколько часов парк превратился в огромную трибуну, где главным победителем стала любовь к игре.