От спасателя до заказчика убийств. Суд в Ростове рассмотрит дело экс-замглавы МЧС Кубани и миллионера Симоненко 11 августа

Бывшего замглавы МЧС по Кубани обвиняют в заказных убийствах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 11 августа приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Его обвиняют в организации серии заказных убийств.

Ранее Четвертый кассационный суд по ходатайству Генпрокуратуры перенес процесс из Краснодарского края в Ростовскую область. Ведомство опасалось, что из-за обширных связей Симоненко в регионе местные суды не смогут обеспечить объективность разбирательства.

Симоненко служил в МЧС с 2003 года. Несмотря на увольнение в 2018-м, он через суд добился восстановления в должности. В 2023 году он стал замначальника краевого главка, а перед арестом временно исполнял обязанности руководителя ведомства.

В чем обвиняют экс-чиновника

Бывший спасатель Симоненко был задержан 31 июля 2025 года. Ему инкриминируют организацию двух покушений на убийство (в том числе человека в беспомощном состоянии) и приготовление к заказному убийству из корыстных побуждений. Основанием для дела стали показания бывших подчиненных, потерпевших и свидетелей.

Конфискация активов

По иску Генпрокуратуры суд изъял в доход государства имущество Симоненко и его семьи на сумму 360 млн рублей. Было изъято 55 объектов недвижимого имущества и 32 автомобиля.

По данным следствия, бывший сотрудник МЧС систематически злоупотреблял полномочиями, в частности, допустил конфликт интересов, устроив племянника в краевое управление ведомства. Генпрокуратура РФ доказала, что активы были приобретены незаконно и оформлены на подставных лиц — родственников и доверенных доверенных.

Сам Симоненко настаивал, что значительная часть имущества досталась ему в наследство от отца, бывшего руководителя хозяйства «Кубань». Однако суды двух инстанций сочли эти доводы неубедительными. В итоге Симоненко и его племянник были уволены из МЧС в связи с утратой доверия.

Супруга бывшего спасателя пыталась бороться за предметы роскоши. Светлана Симоненко пыталась добиться разблокировки счетов, аргументируя это необходимостью содержать семью и несовершеннолетних внуков. Однако Краснодарский краевой суд не нашел оснований для снятия ареста, оставив решение в силе.

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