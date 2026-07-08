Колумбия вылетела с ЧМ-2026: Футболист «быков» Джон Кордоба вернется в Краснодар с травмой

Игрок «Краснодара» Джон Кордоба завершил выступление на чемпионате мира. Фото: ФК "Краснодар"

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба завершил свое выступление на чемпионате мира - 2026. Сборная Колумбии остановилась на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в напряженном матче, победитель которого определился лишь в серии пенальти.

Основное и дополнительное время встречи, проходившей в Ванкувере, победителя не выявили. После 120 минут игры команды перешли к серии одиннадцатиметровых ударов, где точнее оказались швейцарцы - 4:3. Именно они вышли в четвертьфинал мирового первенства.

Однако главной новостью для болельщиков «Краснодара» стало не только поражение Колумбии, но и отсутствие Джона Кордобы на поле. Форвард весь матч провел на скамейке запасных. Причиной стала травма, полученная несколькими днями ранее.

Повреждение нападающий получил в самом начале встречи 1/16 финала против сборной Ганы. Тогда Кордоба был вынужден покинуть поле уже по ходу игры. Позже стало известно, что у футболиста диагностировали разрыв приводящей мышцы бедра. По информации журналиста Пипе Сьерры, восстановление займет около четырех недель, поэтому помочь своей сборной в оставшейся части турнира игрок уже не мог.

Кордоба вернулся в Краснодар. Фото: ФК "Краснодар"

Несмотря на досрочное завершение чемпионата мира, этот турнир стал особенным для форварда «Краснодара». Для 32-летнего нападающего это было первое участие в мировом первенстве в карьере. На турнире он принял участие в трех матчах, провел на поле 100 минут и не отметился результативными действиями.

Еще до травмы Кордоба успел принести пользу своей команде. В предыдущем матче турнира против ДР Конго именно его грамотные действия в атаке помогли создать голевую комбинацию, которая принесла Колумбии победу и позволила выйти в плей-офф. Хотя мяч тогда записали не на счет форварда, его участие в эпизоде отметили и специалисты, и болельщики.

Для российских любителей футбола выступление Кордобы на чемпионате мира вызывало особый интерес еще и потому, что он оставался последним представителем Российской премьер-лиги на турнире. После вылета Колумбии игроков клубов РПЛ на мировом первенстве больше не осталось.

Теперь внимание болельщиков «Краснодара» постепенно переключается на новый сезон. Джон Кордоба возвращается в расположение клуба, правда, сначала ему предстоит восстановиться после травмы. Для «быков» это особенно важно, ведь именно колумбийский форвард остается одним из лидеров атаки команды.