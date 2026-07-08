Спасатель по найму: Суд над экс-замначальника главка МЧС Кубани Симоненко, заказавшим убийства, снова перенесли

Сергея Симоненко будут судить в Ростове-на-Дону для большей беспристрастности. Коллаж: Сергей НАДЕЖДИН

Слушания по громкому уголовному делу в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника МЧС стартуют 11 августа в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону. Главный фигурант - полковник внутренней службы Сергей Симоненко, ранее занимавший должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. Ему инкриминируют организацию двух покушений на убийство. Вторым обвиняемым проходит экс-руководитель отдела надзорной деятельности по Северскому району Мелько Джемо.

Уголовное преследование в отношении Симоненко началось ещё в середине 2024 года. Однако рассматривать его решили не на Кубани, а в Ростове-на-Дону, почти за 1000 километров от места, где он работал. Инициатива исходила от Генеральной прокуратуры: надзорное ведомство сочло, что за долгие годы службы в регионе у полковника сформировались устойчивые связи с представителями региональной элиты, что могло бы поставить под сомнение объективность правосудия. Четвертый кассационный суд согласился с этими доводами и направил дело на рассмотрение в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону.

Два покушения и подготовка убийства по найму

Следствие инкриминирует Симоненко организацию двух покушений на убийство лица, находившегося в беспомощном состоянии, а также приготовление к убийству по заказу из корыстных мотивов. Действия квалифицированы по соответствующим пунктам статьи 105 УК РФ.

Как стало известно, один из эпизодов связан с затяжным конфликтом полковника с его бывшим подчинённым. Причиной стал бизнес родственников экс-сотрудника МЧС в сфере противопожарной безопасности, который, по версии обвинения, не понравился Симоненко. Он потребовал прекратить эту деятельность, а затем начал запугивать оппонента.

В 2019 году у близких бывшего подчинённого сгорели один за другим два автомобиля. Во втором случае пламя едва не перекинулось на жилое строение. Позднее брату потерпевшего нанесли ранение из травматического оружия.

Ключевыми свидетелями обвинения выступили бывшие сослуживцы Симоненко, а также сами потерпевшие и другие очевидцы.

Вместе с Симоненко на скамье подсудимых - Мелько Джемо экс-глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Северскому району. Его обвиняют в подстрекательстве и пособничестве при приготовлении к убийству. Обоим вменяют два эпизода покушения на убийство. Государственное обвинение будет представлять прокуратура Пролетарского района Ростова-на-Дону.

Напомним, Сергей Симоненко был задержан 31 июля 2024 года прямо в своём рабочем кабинете в Краснодаре. После задержания его перевезли в Москву, где Басманный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Само расследование вели следователи центрального аппарата СК России.

Симоненко начал службу в системе МЧС в 2003 году. В октябре 2018 года его уволили по достижении 50-летнего возраста предельного срока службы. Однако он оспорил это решение тогдашнего главы МЧС Евгения Зиничева в суде и добился восстановления.

Через четыре года, в сентябре 2022-го, он вновь вернулся в ведомство возглавил отдел технического обеспечения краснодарского главка. А уже в октябре 2023-го стал заместителем начальника всего управления. В 2024 году, непосредственно перед задержанием, он даже исполнял обязанности руководителя регионального ГУ МЧС.

Имущество на 360 миллионов наследство или теневая прибыль?

Параллельно с уголовным делом Симоненко стал фигурантом и гражданского иска от Генпрокуратуры. В апреле 2026 года суд обратил в доход государства имущество и денежные активы полковника и членов его семьи на общую сумму около 360 миллионов рублей.

По данным надзорного ведомства, в период службы он использовал должностные полномочия для личного обогащения, а чтобы скрыть реальное финансовое положение, переписывал объекты на близких и подставных лиц.

Всего в его фактическом распоряжении находились 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческие помещения, и 32 дорогих автомобиля. По оценкам следствия, на их приобретение ушло более 300 миллионов рублей.

Сам Симоненко настаивает, что всё это богатство досталось ему по наследству от отца, который якобы руководил учебно-опытным хозяйством «Кубань». Однако суд не нашёл подтверждений этим доводам.

Председательствовать на заседании будет судья Алексей Попов. Старт назначен на 11 августа в 11:00. Полковнику внутренней службы, годами обеспечивавшему безопасность населения Кубани, теперь предстоит отвечать перед законом уже в качестве обвиняемого.