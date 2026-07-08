«Добро должно быть бесплатным»: Как завет матери помог жителю Сочи построить детскую площадку

Капитан детской площадки Геннадий Косенко. Фото: личный архив

Во дворе трехэтажной хрущевки на ул. Чебрикова в Сочи всегда полно детей. Сюда родители привозят ребят даже из других районов города. А все из-за необычной детской площадки. Почти 10 лет назад ее стал строить 59-летний Геннадий Косенко.

На площадке всегда много людей. Фото: личный архив

Причудливые крокодилы и взмывающие в небо ракеты - мужчина делал все своими руками. Что-то из фигурок убирал со временем, что-то добавлял. И в итоге на бывшей бельевой площадке появился настоящий островок детства.

ПЕРВУЮ ФИГУРУ СРАЗУ ЖЕ СЛОМАЛИ

Геннадий взял в руки инструменты по просьбе любимой жены. Ирина работает домкомом и очень хотела, чтобы двор их многоэтажки был красивым.

С женой Ириной. Фото: личный архив

«Принесли бревно, и я сделал собачку. Правда, ей почти сразу разбили голову. Поэтому я перешел на более крепкие конструкции», - говорит Геннадий.

Новые фигурки на площадке появлялись, как из рога изобилия. Кошка, корова, слон и сова - все эти новшества дети громко обсуждали и просили добавить что-то новое.

Фигурки Геннадий делает сам. Фото: личный архив

«Для девочек я сделал домик, для мальчиков - ракету. А еще знакомил с достопримечательностями нашей страны. После поездки в Крым собрал уменьшенную копию Ласточкиного гнезда. Ребята даже помогали мне в оформлении этого макета - лепили плитку на стенки», - рассказывает мужчина.

ПРИЕЗЖАЮТ ПОНОСТАЛЬГИРОВАТЬ

Начинал обустройство площадки Геннадий в одиночку. Это уже потом родители малышей стали помогать: покупали теневую сетку, скидывали деньги на краску. Мастер рад такому вниманию, но говорит, что в любом случае площадка была бы построена.

Ласточкино гнездо в миниатюре. Фото: личный архив

«Моя мама говорила: "Добро должно быть бесплатным". Мне приятно видеть здесь детей, я их очень люблю, они дарят эмоции - хочется дальше продолжать это дело».

В основном на площадку приходят дошкольники. А однажды сюда приехала девочка-подросток. Она хотела узнать, сохранился ли крокодил, которого она так любила в детстве.

«Это очень радостно для меня, что подросшие дети не забывают о площадке, на которой играли. Мне приятно, что мое дело оставляет след в жизни людей».

Транспорт для ребят. Фото: личный архив

ОЖИВИЛ ФИГУРКИ С ПОМОЩЬЮ ИИ

А еще все свои творения Геннадий заставил двигаться и разговаривать. Он загрузил видео с фигурами в специальную программу и оживил их. Теперь деревянная корова мычит, а птенцы пищат и тянутся за кормом к маме-птице.

Домик имеет свой адрес. Фото: личный архив

"Эти видео я показываю ребятам, которые приходят на площадку. Они в восторге. Современным детям нужно больше интерактива, но и живого общения тоже. Поэтому все надо совмещать", - рассуждает мужчина.

Педагогические знания он постоянно черпает у своей жены, Ирина в прошлом работала воспитателем, как и ее мама. Да и свои дети и внуки - у Геннадия два сына, внучка и внук - прибавили опыта в общении с детьми.

Царевна-лягушка. Фото: личный архив

"Я свою площадку посвящаю воспитателям - людям, которые прививают малышам первые правильные представления о жизни и дружбе", - признается мужчина.