«Решено кремировать»: Прах россиянки, погибшей после отправления вином на Бали, доставят в Сочи

Прах Анны доставят в Сочи.

50-летняя Анна Коростылева стала жертвой суррогатного вина на Бали. Женщина приехала на остров с другом Игорем из Вьетнама, где они жили, чтобы провести отпуск и оформить визы. Вечером 1 июня ей стало плохо после пары бокалов местного вина, которое она купила в придорожном кафе.

Сначала все было, как при обычном похмелье - рвота и слабость. Но через несколько часов у Анны появились судороги, она стала падать в обморок. В таком состоянии ее привезли в индонезийский госпиталь. Там женщина впала в кому и больше не пришла в себя. Врачи диагностировали у Анны острую интоксикацию, ее мозг умер задолго до того, как отказали остальные органы.

24 июня врачи сообщили родным Анны, что она умерла. На тот момент долг перед клиникой за лечение женщины составлял порядка 2 млн рублей - счетчик местных медиков отсчитывал доллары со скоростью света. После переговоров сумму удалось уменьшить до 1,2 млн рублей. Но таких денег у мамы Анны - а она единственная родственница погибшей - не было. Тогда друзья организовали сбор средств на оплату задолженности - больница не хотела возвращать тело Анны без полной оплаты.

"После того, как утрясутся финансовые вопросы, надо будет решить вопрос о том, как транспортировать тело", - рассуждала знакомая женщины Анна Отвагина.

Близкие пришли к единому мнению и решили кремировать тело женщины.

"Процедура прошла в понедельник, 6 июля", - рассказал "КП"-Кубань" друг Анны Игорь Мельников.

Сейчас решаются формальности по отправке останков Анны на родину. По словам Мельникова, их смогут привести в Россию через две недели и передадут матери женщины в Сочи.

"Долг перед клиникой полностью погашен", - говорит мужчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ани больше нет»: Умерла сочинка, выпившая пару бокалов отравленного вина на Бали

Мозг умер: Жительница Сочи, впавшая в кому после пары бокалов вина на Бали, перестала реагировать на свет