На пляжах - толпы: Где больше всего людей на курортах Краснодарского края в начале июля

Обстановка на пляжах Анапы. Фото: Юрий Озаровский

На курортах Краснодарского края начался ажиотаж. Пляжи ломятся от туристов в начале июля. Самые загруженные из них Геленджик и Анапа. Сюда отдыхающие начали стекаться еще месяц назад. А сейчас у побережья почти нет свободных мест.

В Геленджике туристы облюбовали небольшие курортные поселки. В Дивноморске уже утром не протолкнуться из-за большого количества людей. Такая же картина в Архипо-Осиповке и Кабардинке. В центре Геленджика желающих получить южный загар тоже много, а вот на Тонком мысу пляжи почти свободные.

Что происходит на пляжах Анапы

Обстановка на пляжах Дивноморска. Фото: Жизнь на море

В Анапе основными точками притяжения отдыхающих стали Центральный пляж и Витязево. Здесь закончили отсыпку чистого песка, и людей значительно прибавилось. Вода - кристальная, камки в этом районе почти нет.

Обстановка на пляжах в Витязево. Фото: Жизнь на море

Чуть менее активно занимают места на пляжах туристы в Сочи. Побережье курорта остается свободным. Специалисты говорят, что многие отдыхающие отдают предпочтение абхазским городам вместо отдыха на главном курорте страны.

Впрочем, делать выводы о турпотоке пока рано. Впереди еще два месяца лета и "бархатный" сезон.

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ НА КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ейск, Должанская, Приморско-Ахтарск +27 градусов

Тамань +26 градусов

Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи +25 градусов.

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