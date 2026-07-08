На пляжах - толпы: Где больше всего людей на курортах Краснодарского края в начале июля

На курортах Краснодарского края начался ажиотаж. Пляжи ломятся от туристов в начале июля. Самые загруженные из них Геленджик и Анапа. Сюда отдыхающие начали стекаться еще месяц назад. А сейчас у побережья почти нет свободных мест.
В Геленджике туристы облюбовали небольшие курортные поселки. В Дивноморске уже утром не протолкнуться из-за большого количества людей. Такая же картина в Архипо-Осиповке и Кабардинке. В центре Геленджика желающих получить южный загар тоже много, а вот на Тонком мысу пляжи почти свободные.
В Анапе основными точками притяжения отдыхающих стали Центральный пляж и Витязево. Здесь закончили отсыпку чистого песка, и людей значительно прибавилось. Вода - кристальная, камки в этом районе почти нет.
Чуть менее активно занимают места на пляжах туристы в Сочи. Побережье курорта остается свободным. Специалисты говорят, что многие отдыхающие отдают предпочтение абхазским городам вместо отдыха на главном курорте страны.
Впрочем, делать выводы о турпотоке пока рано. Впереди еще два месяца лета и "бархатный" сезон.
ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ НА КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ейск, Должанская, Приморско-Ахтарск +27 градусов
Тамань +26 градусов
Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи +25 градусов.
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