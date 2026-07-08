Задавил и бросил умирать: В Краснодаре ищут водителя, который переехал группу людей

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц Фото: Архив "КП".

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту резонансного происшествия на улице Генерала Трошева в ночь на 8 июля. Водитель легковушки устроил преднамеренную охоту на пешеходов. В результате его действий один человек погиб, еще один получил травмы.

По предварительным данным, мужчина, находясь за рулем автомобиля, умышленно направил транспортное средство прямиком в группу молодых людей. По словам очевидцев, один из них получил тяжелую травму руки, остальных также задело, однако без серьезных последствий.

Совершив наезд и травмировав одного из парней, водитель не остановился. Он продолжал жать на газ, сбил еще одного мужчину и протащил его на капоте по асфальту.

«Затем переместил пострадавшего на видное место и скрылся с места происшествия. По имеющейся информации, пострадавший скончался», – рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому Краю.

Следственный отдело по Прикубанскому округу Краснодара СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по двум статьям: «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и «Покушение на убийство двух и более лиц» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Руководитель регионального следственного управления СКР Андрей Маслов поручил следователям детально восстановить картину преступления, установить личность и местонахождение скрывшегося водителя. Ход и результаты расследования поставлены на жесткий контроль в аппарате краевого ведомства.