Ограничения по топливу в 20 литров нужны: Кубанский депутат высказался о ситуации с бензином на Кубани

Илья Шакалов пересел на общественный транспорт Фото: Личный архив.

Количество работающих АЗС на Кубани с каждым днем увеличивается. Ситуацию с бензином в эфире Радио «КП»-Кубань прокомментировал политический обозреватель Андрей Гусий.

- Скажу, как житель Кубани, ранее я стоял в очереди на автозаправке по четыре часа. Теперь вижу, что ситуация в целом улучшается. Важно отметить, что мы говорим не только о жителях нашего региона, мы говорим о туристическом сезоне, о сельском хозяйстве. Это все сказывается на экономике и на проблемах у аграриев. Сейчас рынок делится на две части – это крупные федеральные игроки, так называемая «большая тройка», и частники, малый бизнес, владельцы двух-трех АЗС. У последних нет своих нефтебаз, нет других возможностей «гигантов». Крупный игрок берет условный бензовоз и не сливает его на одной заправке, а развозит топливо на несколько станций. Поэтому он может поддерживать несколько точек, работающих за определенную сумму закупки. Для малых игроков такие приемы недоступны, они не могут закупить небольшой объем топлива, и поэтому тут же попадают на увеличение стоимости закупочной цены для них. Поэтому там мы видим отсутствие очередей, но и немыслимые цены, например, по 125 рублей за литр, - пояснил Андрей Гусий.

На АЗС Краснодара очереди уже не такие огромные Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Политический обозреватель привел в пример слова бизнесмена Сергея Галицкого о том, что сетевые магазины всегда будут «съедать» малый бизнес. Аналогичная ситуация и здесь, дополненная в целом обстановкой на НПЗ. Плюс у частников выше маржа, они также платят налоги, зарплату сотрудникам и т.д. Соответственно, цена на бензин у них выше. Но за стоимостью автотоплива следит Федеральная антимонопольная служба.

- Может быть, пока не стабилизируется ситуация, мы окончательно не избавимся от очередей. Может быть, есть смысл пока не трогать мелкие заправки, которые служат альтернативой. Что касается вопроса ограничений. Да, многие жалуются, но я считаю, что ограничения нужны. Ведь есть люди, которые хотят набрать по две-три бочки бензина на 200 литров. Но они не понимают, что хранение бензина – это, во-первых, опасно, в условиях жары может возникнуть пожар. Во-вторых, есть множество ограничений, в том числе на его перевозку. А в-третьих, это создание искусственного ажиотажа. Если мы говорим об обычном владельце легковушки, то ему 20-30 литров обычно хватает на неделю. И этого правда достаточно, говорю на собственном опыте. Да, многим может показаться, что это какое-то ущемление их прав, но по большому счету такие ограничения рассчитаны умными людьми, занимающимися именно логистикой и распределением топлива. 20 литров – это средняя высчитанная цифра потребления бензина по Югу России на один автомобиль, - отметил политический обозреватель.

Тем временем, многие известные краснодарцы временно пересели с личного авто на общественный транспорт. Среди них – депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, генеральный директор Фонда социально-экономического развития Краснодарского края Илья Шакалов. Парламентарий уже две недели пользуется трамваями, троллейбусами и автобусами кубанской столицы. В эфире новостного шоу «Первая ласточка» Илья Шакалов поделился своими впечатлениями.

АЗС в Краснодаре Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Конечно, сейчас сложности с бензином не только в Краснодарском крае, но и во многих регионах Российской Федерации. И на заправках порой происходят события, которые нельзя назвать благоприятными. Я сначала тоже пытался, как и все, заправляться, но у меня не получилось. И видя большие очереди из автомобилистов, принял решение пересесть на общественный транспорт. И благо, в Краснодаре он развит хорошо. На дорогу до работы у меня уходит порядка 15-20 минут. Если попадаю в транспорт с кондиционером, конечно, ехать комфортно. Но если трамвай или троллейбус по каким-то причинам им не оснастили, то особенно пенсионерам и семьям с детьми крайне некомфортно ехать, особенно днем. Ведь температура внутри троллейбуса или автобуса может быть высокой, плюс очень душно. Но, в принципе, даже в таких условиях я себя ощущаю неплохо, - рассказал депутат.

Илья Шакалов пересел на общественный транспорт Фото: из личного архива.

Илья Шакалов добавил, что в последние две недели было принято решение сократить количество выездов, командировок и разных мероприятий. Встречи временно перешли в онлайн-платформы, проходят в формате видеоконференций. Причем многое зависит от удаленности события. В эфире Радио «КП»-Кубань парламентарий обратился к жителям региона.

- Противник как раз рассчитывает на то, что будет посеяна паника. Особенно в прибрежных регионах, на Черноморском побережье. Да, ситуация не простая, но поддаваться на провокации нельзя. Нужно понять и выстроить логистику, необходимую для жизни, и органы власти Краснодарского края делают все возможное. Сегодня уже мы видим резкое снижение очередей из машин. Также мы призываем с пониманием отнестись к первоочередной заправке спецтранспорта. Оперативным службам, медикам, правоохранителям, пожарным нужно работать в привычном ритме, штатно. Еще нашему региону нужно защитить сельхозтоваропроизводителей, туристов. Они – основа аграрного и туристического развития Кубани. Но и нужно не забывать о простых жителях, про нас с вами, кто также хочет заправляться без суеты и очередей, ездить на работу и по личным делам. Сейчас лето, многие семьи с детьми отправляются в запланированный отпуск. Поэтому логистические маршруты и объем самого рынка бензина, особенно на Юге России, по указанию Правительства РФ, губернатора Краснодарского края, оперативного штаба, сейчас активизировались. Надеемся, что скоро все войдет в привычное русло. Но какой-то период придется минимизировать привычные выезды, - отметил Илья Шакалов.

Депутат ЗСК также обратился к автомобилистам с просьбой не создавать ажиотаж, не провоцировать других водителей на конфликт, не создавать лишних проблем на автозаправках и не закупать бензин впрок.