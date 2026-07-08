В День семьи, любви и верности территория Кубанского государственного технологического университета превратилась в праздничную площадку. Студенты Андрей и Анна Кулиевы решили узаконить свои отношения в рамках всероссийской акции Минобрнауки России «Семейный диплом».
«Именно в стенах родного университета студенты Анна и Андрей Кулиевы сказали друг другу самое важное да. Здесь когда-то началась их история любви, а теперь Кубанский политех стал местом рождения их семьи», – рассказали в пресс-службе вуза.
История пары началась год назад: Андрей, будущий инженер-конструктор из Саратова, и Анна, студентка-нефтяник из Геленджика, познакомились в день заселения в общежитие. Несмотря на то, что ребята закончили только первый курс, они уверены в своем выборе.
«Мы решили, что хотим пройти этот путь вместе — от студенческой суеты до больших жизненных свершений. Университет оказал нам огромную поддержку: помог с организацией фуршета, предоставил площадку и помог собрать гостей», — поделился Андрей Кулиев.
Торжество прошло в парковой зоне вуза. Внутренний дворик университета преобразился: там установили скамейки для друзей пары, арку для новобрачных. Сотрудники загса провели выездную регистрацию.
Как отметила проректор по молодежной политике и международной деятельности КубГТУ Анна Строгова, акция «Семейный диплом» призвана стать новой доброй традицией, поддерживающей молодые семьи.
Молодоженов поздравила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Она поблагодарила руководство вузов и сотрудников загсов за помощь в реализации инициативы, подчеркнув, что университет — это не только место получения знаний, но и пространство, где формируются главные жизненные ценности.
Церемония завершилась по традиции: бросанием букета невесты, музыкой и фотосессией под аплодисменты гостей.