Студенты поженились в рамках акции Минобрнауки. Фото:vk.com/kubstu_official

В День семьи, любви и верности территория Кубанского государственного технологического университета превратилась в праздничную площадку. Студенты Андрей и Анна Кулиевы решили узаконить свои отношения в рамках всероссийской акции Минобрнауки России «Семейный диплом».

Студенты Кубанского политеха начали совместный жизненный путь. Фото:vk.com/kubstu_official

«Именно в стенах родного университета студенты Анна и Андрей Кулиевы сказали друг другу самое важное да. Здесь когда-то началась их история любви, а теперь Кубанский политех стал местом рождения их семьи», – рассказали в пресс-службе вуза.

История пары началась год назад: Андрей, будущий инженер-конструктор из Саратова, и Анна, студентка-нефтяник из Геленджика, познакомились в день заселения в общежитие. Несмотря на то, что ребята закончили только первый курс, они уверены в своем выборе.

Кубанский Политех – кузница не только кадров, но и семей. Фото:vk.com/kubstu_official

«Мы решили, что хотим пройти этот путь вместе — от студенческой суеты до больших жизненных свершений. Университет оказал нам огромную поддержку: помог с организацией фуршета, предоставил площадку и помог собрать гостей», — поделился Андрей Кулиев.

Торжество прошло в парковой зоне вуза. Внутренний дворик университета преобразился: там установили скамейки для друзей пары, арку для новобрачных. Сотрудники загса провели выездную регистрацию.

Студенты Кулиевы создали семью в стенах вуза. Фото:vk.com/kubstu_official

Как отметила проректор по молодежной политике и международной деятельности КубГТУ Анна Строгова, акция «Семейный диплом» призвана стать новой доброй традицией, поддерживающей молодые семьи.

Молодоженов поздравила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Она поблагодарила руководство вузов и сотрудников загсов за помощь в реализации инициативы, подчеркнув, что университет — это не только место получения знаний, но и пространство, где формируются главные жизненные ценности.

Церемония завершилась по традиции: бросанием букета невесты, музыкой и фотосессией под аплодисменты гостей.