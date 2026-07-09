Газ вместо бензина: В Краснодаре вырос спрос на установку ГБО

Стоимость газобаллонного оборудования в Краснодаре выросла на 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перебои с бензином и огромные очереди на АЗС сделали актуальной тему газомоторного топлива. Многие водители начали задумываться, не пора ли перевести автомобиль на газ, чтобы меньше зависеть от ситуации на рынке бензина и сократить расходы, а главное - очереди на заправку.

«Переход на газ экономически выгоден как жителям, так и организациям. К тому же этот вид топлива экологически чистый. А вопросы сохранения экологии в нашем курортном и аграрном регионе всегда имеют особое значение. Наравне с электромобилями – это достойная альтернатива транспорту на бензине и дизеле», - писал у себя в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, призывая кубанцев пересаживаться на альтернативный транспорт.

На этом фоне появились сообщения о резком росте спроса на газовое оборудование. Однако в Госавтоинспекции уверяют в обратном.

«На данный момент ажиотажа по переходу на газовое оборудование в Краснодаре нет», - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГИБДД.

На газ переходят водители практически всех марок авто Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вместе с тем представители рынка отмечают, что интерес к установке ГБО (газобаллонное оборудование) действительно вырос. Автомобилисты стали чаще обращаться в специализированные сервисы, рассматривая газ как альтернативу бензину. При этом причиной роста стоимости стала вовсе не повышенная стоимость работ, а подорожание самого оборудования.

«Оборудования хватает, но цена его закупки возросла в разы. Спрос на установку действительно увеличился, а цены поднялись именно из-за подорожания оборудования и комплектующих», - рассказал «КП»-Кубань» технический директор компании «Газ на Авто» Мурат Пежев.

По его словам, сами сервисные центры продолжают работать в обычном режиме. Если раньше основной причиной повышения стоимости установки могли стать расходы на работу мастеров, то сейчас ситуация иная. Стоимость монтажа практически не изменилась, тогда как комплектующие стали значительно дороже. В среднем установка газобаллонного оборудования начинается примерно от 45 тысяч рублей. При этом именно цена оборудования за последнее время выросла примерно на 50%, тогда как стоимость самой работы осталась практически на прежнем уровне.

Еще несколько лет назад на газ чаще переводили автомобили такси или машины с большими пробегами. Теперь ситуация изменилась: установить ГБО сегодня хотят владельцы самых разных автомобилей.

«В последнее время на газ переходят практически все марки, которые есть на рынке. При правильном монтаже оборудования и дальнейшей грамотной эксплуатации каких-либо серьезных проблем не возникает», - отметил в беседе с «КП»-Кубань» Мурат Пежев.

В автосервисе также напомнили, что установка газобаллонного оборудования требует профессионального подхода. После монтажа необходимо соблюдать правила эксплуатации и своевременно проходить техническое обслуживание, а также оформить необходимую документацию. Именно это позволяет обеспечить безопасную работу системы и сохранить ресурс двигателя.