За прах единственной дочери отдала миллионы: Мать погибшей от отравления вином на Бали россиянки продала недвижимость

Анну похоронят на родине. Фото: соцсети

50-летняя Анна Коростылева стала жертвой некачественного алкоголя. Женщина выпила суррогат на Бали, куда приехали из Вьетнама, где жила уже долгое время со своим другом Игорем. Вечером 1 июня они купили местное вино в придорожном кафе. Мужчина пить алкоголь не стал, Анна пригубила несколько бокалов, от которых ей сразу же стало плохо. Женщину рвало, появилась слабость. Испугавшись за любимую, Игорь повез ее в больницу. Уже по пути в клинику Анна потеряла сознание, а потом впала в кому.

В таком состоянии она провела больше 20 дней. Исследования показали, что ее мозг умер из-за сильнейшей интоксикации. ЭЭГ и компьютерная томограмма зафиксировали отсутствие кровоснабжения в этом органе еще до того, как сердце Анны перестало биться.

В это же время счета за лечение Анны выросли до 3 млн рублей. В день на оплату медицинской помощи набегало по 1000 долларов. Такие суммы оказались неподъемными для мамы женщины, 75-летней пенсионерки, поэтому друзья Анны объявили сбор денег. К тому моменту, когда умерла Анна, удалось договориться с индонезийскими медиками о скидке. В итоге необходимо было внести 1,2 млн. В противном случае тело погибшей женщины не выдали бы родственникам.

Неравнодушные россияне собрали часть денег. Но и катастрофически не хватало, чтобы рассчитаться с врачами. Тогда маме Анны пришлось пойти на крайний шаг - продать свою недвижимость в Сочи.

"Благодаря вашей помощи долг перед клиникой полностью выплачен. К сожалению, нам не удалось собрать всю необходимую сумму, и маме Ани пришлось продать недвижимость, чтобы закрыть оставшиеся расходы. Но именно ваша поддержка позволила значительно уменьшить этот тяжелый финансовый груз и пройти этот путь не в одиночку", - рассказали друзья Анны.

Тело погибшей от отравления вином женщины кремировали в понедельник, 6 июля. Эта процедура упростить доставку праха Анны на родину. Планируется, что его передадут матери Анны через две недели.

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