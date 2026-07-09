Григорий Лепс отменил концерты в Сочи и Геленджике: Причины

Григорий Лепс сообщил об отмене концертов в Сочи и Геленджике Фото: Иван МАКЕЕВ

9 июля Григорий Лепс должен был выйти на сцену концертного зала «Фестивальный» в Сочи. А 11 июля выступление ждали жители Геленджика. Концерт планировался в «Геленджик-Арене».

Но незадолго до выступлений Григорий Лепс обратился к поклонникам в соцсетях. Певец сообщил, что концерты отменены – по причинам, которые не зависят ни от него, ни от организаторов.

«Это решение связано исключительно с возникшими беспрецедентными логистическими проблемами», – сказал артист.

Деньги за купленные билеты вернут – автоматически на карту, с которой произведена оплата. А при возникших дополнительных вопросах зрителей попросили обращаться к билетному оператору или в кассу.

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеюсь на понимание. Очень жаль, что мы не увидимся в эти даты», – добавил Григорий Лепс.

Напомним, днем 8 июля аэропорт Сочи закрывали несколько раз. Ограничения в воздушной гавани вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов. Некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы, десятки рейсов были задержаны.

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