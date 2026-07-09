А мы в гости по советскому ГОСТу. Почему сочинские санатории — это лучшее, что придумал СССР

Санаторный отдых Сочи когда-то оценила жена президента США Рузвельта Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Курортный сезон в Сочи взял низкий старт: море прогрелось до +20, но на пляжах пока подозрительно просторно. Самое время отдохнуть в…санатории. Пожалуй, это лучшее изобретение советской власти.

Ну серьезно: придумать место, где тебя лечат, кормят, развлекают и еще и деньги за это берут не такие и заоблачные. В отличие от спа-отелей, где главная процедура - это счет за массаж, наш санаторий всегда был полноценной лечебницей. С историей, традициями и даже с визитами первых лиц.

В Европе XIX века в закрытых санаториях лечили туберкулез строгим режимом. А в России курортное дело начал Петр I — в 1719-м открыл «Марциальные воды». Правда, до революции отдых на Кавказе и в Крыму был привилегией графов да князей. А потом пришли большевики и сказали: «Все - народу!». Декретами Ленина курорты национализировали, дворцы аристократов превратили в здравницы для рабочих. А каждый советский гражданин заимел право на оздоровление. И понеслось.

В 30–50-е годы в Сочи и Крыму выросли монументальные дворцы в стиле «сталинский ампир» - чтобы пролетариат чувствовал себя по-царски. Потом, в 60–80-е, их сменили гигантские «фабрики здоровья» из стекла и бетона — функциональные, суровые, но работающие. Путевки раздавали профсоюзы со скидкой до 70% (а то и бесплатно), направляли строго по медкартам, а режим дня был расписан по минутам: бальнеотерапия, грязи, радиогимнастика, лечебный сон и обязательные танцы по вечерам.

Эта процедура называется кедровая бочка Фото: Евгения ОСТРАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Эта модель сделала Сочи настоящей витриной социализма. В 1957-м сюда даже приехала вдова американского президента Элеонора Рузвельт. Она ходила по здравницам, щупала ванны и в своих колонках писала, что диву дается: простые рабочие отдыхают в роскошных условиях за копейки. Мол, у них такого нет. И ведь была права.

Журналист «Комсомолки», никогда прежде не ступавшая на священную землю санатория, отправляюсь в сочинскую Кудепсту, куда мужу-бюджетнику дали бесплатную путевку.

Великое право на отдых

Санаторий заполнен на 70%. Основной костяк — бюджетники, обладатели профсоюзных путевок, наследники той самой великой системы. Для них жизнь прекрасна: лечебные столы Певзнера, радиогимнастика и строгий режим. Быт здесь контролирует медсестра Галина – суровая женщина с походкой спортивного ветерана. Захожу к ней на процедуру - кедровую бочку. Она отвечает буквально за все направления: и грязи, и соляная комната, и массажная кровать.

Перед Галиной на кушетках – молодая пара из Белгорода.

- Вот здесь у меня постреливает, - докладывает мужчина, пока медсестра записывает его в бесконечный список пациентов на тамбуканскую грязь. - И в поясницу отдает, когда смену отстою.

- И колени! - подает голос его супруга, лежащая на соседней массажной кровати (в народе ласково именуемой «пыточной»). - Туда тоже грязь надо класть!

Галина пресекает любые сантименты коротким «Раздевайтесь!». Команда предназначалась мужчине, но дисциплинированная бабушка за второй ширмой поняла приказ буквально.

- Ну и зачем вы-то разделись? Вы на кровать массажную пришли, а не на грязь.

Бабушка смущенно хихикнула в кулак и принялась возвращать одежду на место.

Когда Галина увидела, как я хохочу от увиденного, потом со мной разоткровенничалась.

- За 30 лет работы в этом санатории столько всего было, - улыбнулась она. - Иногда смотришь, бабулька в разгар лета бежит с пляжа, язык на плече, чтобы посидеть в соляной комнате. Я ей говорю - так вы морем дышали только что, соленым. Но нет – прописано ж в санаторной карте, надо выполнять.

Отдельное направление в санатории – водолечение. Здесь «нимфы» в белых халатах предлагают «бишофитик», и ты чувствуешь себя как минимум цесаревичем на водах. И все пронизано медициной, которая, кажется, лечит одним своим названием.

Битва за окуня

После утренних процедур – обед. К полудню в столовой начинается «штурм». Ровно в двенадцать толпа устремляется к подносам, а потом с ними – к шведской линии. Видимо, срабатывает инстинкт: если опоздать на три минуты, лучший кусочек морского окуня достанется соседу по этажу.

- Мы тут за картошкой стоим! - грозно заявляет женщина с широкой тарелкой мужчине, который попытался подвести дочку к раздаче с фланга.

Через пять минут страсти утихают. Выясняется, что окуня принесли с запасом, а картошки хватит на небольшую армию.

Очередь редеет, уступая место спокойной лечебной трапезе. Еда, к слову, может, и не так изыскана, как в пятизвездочных отелях - но в лучших традициях советских столовых - несколько видов мяса, обязательно рыба, овощи, гарниры. В общем, первое, второе и компот.

Через тернии к морю

В советские годы архитекторы этого санатория планировали для отдыхающих удобный подземный переход прямо к воде. Но у нового времени свои планы. Прямо над переходом сейчас возводится важнейший инфраструктурный объект – новая дорога с развязками. И путь к морю теперь лежит через стройплощадку. Отдыхающие в сланцах и с надувными кругами покорно шлепают по деревянным настилам, обходя лужи, маневрируют между строительными лесами со словами «Стройка на время, дорога – навсегда!». Это понимание, правда, подвергается испытанию ровно в полночь. Когда и тоже по расписанию, после кино или партии в теннис, отдыхающие отходят ко сну. (про досуг) Именно в это время за окнами спальных корпусов строители начинают с особым усердием бурить землю. Гости вздыхают, плотнее закрывают пластиковые окна и засыпают под мерный грохот отбойных молотков. Ведь завтра утром их снова ждет суровая Галина, грязелечение, бишофит и надежда на то, что окунь сегодня будет особенно нежным.

БУДЬ В КУРСЕ

Как получить путевку в санаторий бесплатно

Федеральные льготники (через Социальный фонд):

- Инвалиды всех групп и дети-инвалиды (для I группы и детей оплачивают вторую путёвку для сопровождающего);

- Ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны;

Важное условие: вы не должны были отказываться от набора социальных услуг в пользу ежемесячной денежной выплаты.

По ОМС - пациенты после инфарктов, инсультов, тяжёлых травм или сложных операций. Их направляют на реабилитацию сразу из стационара.

Региональные льготники (через Соцзащиту): пенсионеры без инвалидности, ветераны труда, многодетные и малоимущие семьи. Здесь всё зависит от бюджета конкретного региона.

Пять шагов к путёвке

Шаг 1. Получите справку

Обратитесь к терапевту в поликлинике по месту жительства, пройдите обследование и оформите справку по форме № 070/у. Она действительна 12 месяцев.

Шаг 2. Подайте заявление

Сделать это можно тремя способами:

- Через портал «Госуслуги» (раздел «Санаторно-курортное лечение для льготников»);

- Лично в МФЦ;

- В Социальном фонде или органах соцзащиты.

Шаг 3. Ждите очередь

Вас поставят в электронную очередь. Отслеживать её движение можно на сайте СФР по номеру СНИЛС.

Шаг 4. Получите путёвку

Документы выдадут минимум за 18 дней до заезда (для детей-инвалидов — за 21 день).

Шаг 5. Оформите санаторную карту

Не ранее чем за месяц до поездки вернитесь к врачу и оформите санаторно-курортную карту по форме № 072/у.

А если за свои?

Стоимость путевки с лечением и питанием

Бюджет (3 звезды): от 4 500 до 6 500 рублей в сутки (от 31 500 рублей за неделю).

Комфорт (4 звезды): от 7 000 до 12 000 рублей в сутки (от 49 000 рублей за неделю).

Премиум (5 звезд): от 16 000 до 22 000 рублей в сутки (от 112 000 рублей за неделю).

Что включено в стандартную путевку

Классический санаторный пакет построен по принципу «все включено для здоровья» и состоит из четырех блоков:

Медицинская программа. Консультации терапевта и профильных врачей, питьевое лечение в собственном бювете, а также до 3 процедур в день по назначению (грязелечение, физиотерапия, ингаляции, минеральные ванны и лечебные души).

Трехразовое питание. Организуется по системе «шведский стол» или «заказное меню». Блюда готовятся с учетом лечебных диетических столов.

Инфраструктура. Проживание в номере, бесплатный доступ на собственный закрытый пляж санатория (с шезлонгами и зонтами), а также пользование бассейнами (летом — открытыми, в межсезонье — крытыми с подогреваемой морской водой).

Досуг. Дневная и вечерняя анимация, кинопоказы, концерты, творческие вечера, доступ на спортивные площадки и в тренажерные залы.

Что придется оплачивать отдельно

В базовую стоимость путевки никогда не входят:

Курортный сбор. Оплачивается отдельно при заселении за каждые сутки проживания.

Процедуры в Мацесте. Лечение на знаменитом сероводородном источнике чаще всего требует отдельной доплаты (за сами ванны и трансфер до бальнеолечебницы).

Сложная диагностика. МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и расширенные лабораторные анализы.