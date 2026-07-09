Китайские «скрипки» для школьников: Кубанские бизнесмены заработали 14 млн на фальшивых инструментах

Деляги зарабатывали на поставке дешевых аналогов музыкальных инструментов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Кубани

Краснодарский краевой суд поставил точку в деле предпринимателей, которые под видом качественных инструментов поставляли в школы и детсады дешевый китайский ширпотреб.

Все началось в 2020 году. Богдан Бушуев и Татьяна Колоскова, индивидуальные предприниматели, решили заработать на федеральном проекте по оснащению детских учреждений музыкальным оборудованием.

Схема была проста, как три аккорда: подать на аукцион документы с ложными сведениями о происхождении и характеристиках инструментов. На деле же школы получали дешёвые китайские аналоги. Чтобы скрыть подлог, на них наносили чужие товарные знаки, а в документах указывали вымышленных производителей и завышенные гарантийные сроки.

«Общая сумма ущерба составила почти 14 миллионов рублей — 13 852 425,87 рубля, если быть точным. Часть — 5 981 752,65 рубля — удалось возместить, передав образовательным учреждениям реальные инструменты», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд первой инстанции назначил Бушуеву 6 лет условно и штраф 900 тысяч рублей. Колосковой — 2,5 года условно. Однако апелляция посчитала наказание для Бушуева чрезмерно мягким.

Краевой суд отменил условный срок: предприниматель взят под стражу в зале суда и отправится в колонию общего режима. В отношении Колосковой приговор оставили без изменений — сказалась беременность.

Приговор вступил в законную силу.