Краснодарская сеть супермаркетов «Табрис» получила престижные награды на «Неделе российского ритейла»

Фото: Торговая сеть «Табрис»

Успех стал логичным продолжением триумфа 2025-го, когда торговая сеть «Табрис» уже забрала «золото» за дизайн и была признана экспертами и потребителями одной из лучших в винной категории.

На этот раз жюри высоко оценило покупательский опыт в офлайн-ритейле, дизайн новых супермаркетов и системную работу с российским вином.

Любимый город глазами ритейлера

Первую строчку в номинации «Лучший покупательский опыт в офлайн-ритейле» «Табрис» взял с проектом «Любимый город», созданным к празднованию 232-й годовщины Краснодара - города, в котором была основана компания «Табрис» в 1998 году и в котором расположены 15 из 21 супермаркетов сети. Команда разработала целую линейку праздничного ассортимента, чтобы порадовать горожан. В магазинах появились эксклюзивный торт, печенье, стикерпаки, специальный кофейный напиток и стаканчики с праздничными обечайками, а также хлеб, испеченный по особому случаю.

Не остались без внимания и городские улицы: фасады зданий украсили флагами, а в газете «Комсомольская правда» вышло интервью с сотрудниками «Табриса», которые поделились любимыми местами в городе, рассказали о переменах в районах, где они живут и работают, о том, как встречают покупателей в День Краснодара, и о товарах, которые ассоциируются у них с городом.

Проект получил импульс к развитию в других городах, где расположены супермаркеты сети, а также подчеркнул неразрывную связь компании с городом и показал, каким душевным может быть сервис в супермаркете, когда в его основе - искренняя любовь к месту, где ты живешь.

Фото: торговая сеть «Табрис»

Дизайн, за который дают медали

В номинации Retail Design - FMCG второе и третье место заняли сразу два супермаркета сети «Табрис» - в Ставрополе и Новороссийске. Оба проекта демонстрируют уникальный подход сети, при котором каждый новый объект становится не просто торговой точкой, а архитектурным высказыванием, глубоко укорененным в локальный культурный код.

2-е место - «Табрис» в Ставрополе - это первый супермаркет сети в Ставропольском крае, и перед командой стояла амбициозная задача: перенести узнаваемую философию бренда на почву региона с яркой идентичностью и многонациональной аудиторией. В основу легла идея местного гостеприимства и щедрости плодородной земли. Цветовые и декоративные решения рождают в торговом зале образ бескрайних пшеничных полей и зеленых зон: золотистые колосья, расписные зеркальные поверхности, обилие натурального бука. Главный символ Ставрополья - южный слон, напоминающий об уникальных палеонтологических находках, - встречает покупателей в зоне касс, а на входе гостей приветствуют знаменитые Тифлисские ворота. Зеленый цвет стал связующей нитью пространства - это и свежесть продуктов, и цвет винных бутылок, и, конечно, отсылка к символу сети артишоку. Здесь же, в ТЦ на Шпаковской, 80, расположились кафе «Табрис. Еда и кофе», а также собственный производственный цех площадью 115 м² - самый крупный в сети, который обеспечивает полный цикл: от салатов и хлеба до азиатских блюд, мангала, тэппана и производства кондитерской продукции.

3-е место - «Табрис» в Новороссийске, который открылся в августе 2025 года в районе Южном и стал вторым супермаркетом сети в городе-герое. Если первый магазин был посвящен морю и порту, то здесь команда сознательно обратилась к другой грани визуального кода Новороссийска - цветущим пригородным холмам и садам. На входе гостей встречает ручная роспись с пейзажем холмов, а дальше пространство раскрывается через несколько равноправных выразительных средств.

Декоративная плитка работает как тихий рассказчик, деликатно зонируя отделы и передавая колорит портового города: в отделе фруктов - синий орнамент азулежу, напоминающий о близости моря, в винной комнате - оттенок бутылочного стекла. Панорамные окна и открытая планировка стеллажей наполняют зал воздухом и естественным светом, а многоуровневая система освещения создает для каждой зоны собственный акцентный сценарий. В центре входной группы расположился арт-объект «Цветущее дерево» - символ черешневых садов. Завершают образ декоративные светильники в виде серебристых артишоков и зона отдыха, где покупатели могут насладиться атмосферой и блюдами, приготовленными в этом же супермаркете.

Фото: торговая сеть «Табрис»

От крупных производителей до семейных компаний

В номинации «Лучшие практики по продвижению российского вина» компания «Табрис» уверенно заняла первое место. В сети стремятся представить все богатство локального виноделия, поэтому на полке соседствуют как крупные известные производства, так и совсем небольшие семейные компании. Особый акцент сделан на напитки Краснодарского края - домашнего региона сети и одного из центров российского виноделия. «Табрис» поддерживает местных производителей и помогает покупателям знакомиться с лучшими образцами компаний юга России. Задача компании - не только предлагать качественный продукт, но и формировать культуру потребления, знакомить с новыми производителями, регионами и стилями. Для этого регулярно проводятся тематические ужины, а также организовывается обучение сотрудников с выездом на производства.

Именно такой подход - разнообразный, уважительный к производителю и вдохновляющий для покупателя - принес «Табрису» победу в престижной номинации.

Путь лидера: итоги и планы

«Каждая награда - это заслуга всей команды. Мы не гонимся за трофеями, но стремимся превратить рутинный поход за продуктами в увлекательное и комфортное путешествие. Ведь именно из таких моментов - выбора угощения к празднику, покупки продуктов на семейный ужин или перекуса с друзьями - и складывается огромная часть нашей жизни. А признание профессионалов рынка подтверждает, что мы на правильном пути», - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, в 2025 году супермаркет «Табрис» на улице Конгрессной, 20/1 в Краснодаре уже взял первое место в SHOP Design - FMCG, а сеть завоевала «серебро» в номинации «Лучшие практики. Вино» на Retail Week Awards. Кроме того, торговая сеть «Табрис» стала победителем в категории «Лучший выбор вина в формате «Региональная сеть» по версии WINE RETAIL - итоги голосования подвели среди читателей десяти ведущих телеграм-каналов винной индустрии страны.

На 2026 год в копилке сети четыре новых призовых места, и это явно не предел. «Табрис» продолжает задавать стандарты регионального ритейла, доказывая, что большие победы начинаются с любви - к городу, продукту и людям.

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