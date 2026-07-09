Экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов обратился в Конституционный суд из-за алиментов

Матвей Сафонов. Фото: ФК "Краснодар"

Член сборной России по футболу и вратарь ПСЖ Матвей Сафонов обратился в Конституционный суд России. Воспитанник ФК "Краснодар" хочет оспорить норму Семейного кодекса в части уплаты алиментов. Сейчас он, как и другие россияне, обязан отдавать фиксированную часть зарплаты на содержание ребенка после развода. Но, по всей видимости, победителя Лиги чемпионов УЕФА не устраивает размер выплат. А он немаленький. Со времени расставания с экс-супругой он выплатил 90 млн рублей, также он погасил долг по алиментам в 60 млн.

Но, по заявлениям бывшей жены Сафонова Анастасии, Матвей продолжает ходить в должниках. Он не выплачивал их дочери алименты два года. А предыдущий долг в 60 млн, который висел на Сафонове еще до отъезда во Францию, по ее словам, выплатил другой человек. Также Анастасия заявляет, что Сафонов не видел дочь с 2023 года.

Решить вопрос по оплате алиментов Анастасия решила в суде. Разбирательства идут по сей день. Сафронов не отказывается от оплаты алиментов. Говорит, что готов ежемесячно выплачивать 300 тыс. Но Анастасия настаивает на большей сумме - в 1,5 млн. Женщина считает, что ребенку необходима оплата не только текущих расходов, но и тех, что появятся в будущем. Это оплата образования и покупка недвижимости.

Матвей Сафонов начинал свою спортивную карьеру в футбольном клубе "Краснодар". За "быков" вратарь сыграл 175 матчей. В 2024 году перешел в "Пари Сен-Жермен" и стал первым российским игроком, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

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