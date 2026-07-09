Махинации с обмундированием для добровольцев: В Краснодаре начинается суд над бывшим атаманом Кубани

Александр Власов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

14 июля в Советском районном суде Краснодара стартует судебный процесс над бывшим заместителем губернатора Краснодарского края и экс-атаманом Кубанского казачьего войска Александром Власовым.

Напомним, 29 сентября 2025 года Власов на заседании правления Кубанского казачьего войска публично объявил о сложении полномочий вице-губернатора и намерении добровольцем отправиться в зону специальной военной операции. Экс-чиновник не успел добраться до передовой. В тот же день, 29 сентября, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Октябрьский районный суд Краснодара санкционировал арест Власова, отправив его в СИЗО.

Следствие квалифицирует действия Власова по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также пособничество в особо крупном мошенничестве.

По версии обвинения, Власов допустил многочисленные нарушения при организации закупок обмундирования, техники и других необходимых вещей для добровольческих подразделений, участвовавших в специальной военной операции. Часть средств, собранных для нужд бойцов, по его поручению не доходила до адресатов. По данным следствия, чиновник был причастен к организации махинаций с закупками для добровольческих подразделений.

Общий ущерб, нанесенный его действиями, оценивается в десятки миллионов рублей.

Еще до возбуждения уголовного дела в зоне СВО поступали жалобы от казаков-добровольцев. Бойцы сообщали о нехватке обмундирования и снаряжения, многие из них были вынуждены покупать необходимое за свой счет. Эти сигналы легли в основу проверок, которые в итоге привели к задержанию высокопоставленного чиновника.

12 декабря 2025 года состоявшийся в Краснодаре отчетный сбор Кубанского казачьего войска удовлетворил заочную просьбу Власова о сложении полномочий атамана. Спустя несколько дней его исключили из состава Совета при президенте РФ по делам казачества. Временно исполняющим обязанности атамана ККВ назначен вице-губернатор по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы Кубани Александр Агибалов.

Предварительные слушания по делу Александра Власова назначены на 14 июля в Советском районном суде Краснодара, данные о нем имеются в картотеке судебных дел.

В этот же день в Советском районном суде Краснодара пройдут предварительные слушания по делу Валерия Слуки — бывшего заместителя председателя Центрального районного суда Сочи, обвиняемого в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных судебных актов.