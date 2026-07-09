«Жара не было». В Новороссийске продолжаются споры вокруг причин смерти школьника на приеме у лора

Семья погибшего мальчика требует справедливости от клиники Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске продолжается расследование гибели восьмилетнего Армена «Имя изменено. Примечание редакции». Трагедия произошла в мае 2026 года: родители привели мальчика на прием в клинику «Новомед. Дети» с жалобами на боль в ушах. Однако после капельницы и инъекций у ребенка развился анафилактический шок. Армен скончался на руках у обезумевших от горя родственников. Почти два месяца семья пытается добиться справедливости, стараясь понять, почему врачи вместо помощи стали причиной смерти пациента.

«На данный момент допрошены все свидетели, включая руководителей как частной клиники, так и службы скорой помощи. Было проведено судебно-медицинское вскрытие, с результатами которого мы категорически не согласны. Мы направили следователям ряд вопросов для уточнения деталей; возможно, потребуется повторный допрос экспертов, проводивших экспертизу», — сообщил юрист Николай Чернышук, представляющий интересы семьи.

По версии родственников, в официальном заключении ошибочно указано, что Армен поступил с высокой температурой. Семья настаивает: единственной жалобой была боль в ушах.

«На момент осмотра у Армена не было жара. Температура поднялась уже в процедурном кабинете — возможно, на фоне сильного стресса», — пояснила тетя мальчика Лусине.

Близкие погибшего утверждают, что в клинике не оказалось необходимых медикаментов, из-за чего отца ребенка отправили в аптеку за антибиотиком «Цефтриаксон». Спустя всего 20 секунд после введения препарата ребенок начал задыхаться и синеть. Пока отец пытался привести сына в чувство, медики теряли драгоценное время: по словам семьи, у персонала не оказалось препаратов, необходимых для экстренной помощи при анафилаксии.

Адвокат клиники Леонид Бирман опроверг версию о некомпетентности персонала.

«Медсестра мгновенно прекратила введение препарата и приступила к реанимации: ввела адреналин, дексаметазон и начала непрямой массаж сердца. Реанимационная бригада прибыла через 10 минут, а до ее приезда сотрудники клиники оказывали непрерывную помощь», — заявил он.

Представители медучреждения отказались раскрывать подробности из-за ограничений, накладываемых следствием. При этом в клинике сообщили, что передали в правоохранительные органы материалы для оценки действий лиц, угрожавших медикам расправой.

Семья Армена намерена довести дело до суда. Родители планируют взыскать с клиники компенсацию морального вреда, часть которой, по словам адвоката Николая Чернышука, будет направлена в благотворительные детские фонды и организации, помогающие участникам СВО.

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