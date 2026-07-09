Средние баллы по ЕГЭ в Краснодарском крае выросли по нескольким предметам

В Краснодарском крае подвели итоги сдачи ЕГЭ-2026 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Краснодарском крае ЕГЭ сдали 28,2 тысячи человек, из которых 26,4 тысячи — одиннадцатиклассники. В министерстве образования региона сообщили, что довольны результатами испытаний. Кубань удерживает место в пятерке лидеров по количеству стобалльников — в краевой копилке 426 наивысших баллов.

Особая гордость — индивидуальные достижения: 380 ребят получили по 100 баллов; 20 человек набрали по 200 баллов; двое талантливых выпускников достигли максимума — по 300 баллов.

«Благодарим педагогов за самоотверженный труд, родителей — за поддержку и веру в детей, а выпускников — за упорство и достойные результаты», – сообщил министр образования Сергей Пронько.

Положительную динамику демонстрирует и качество знаний. Средние баллы по литературе и профильной математике выросли на 4 пункта по сравнению с прошлым годом. По русскому языку, физике, биологии и обществознанию рост составил 2 балла, по химии и истории — 1 балл. Результаты по остальным предметам остаются стабильными.

Особый повод для гордости — появление первой в истории Краснодара 300-балльницы. Выпускница гимназии №25 Ольга Слюсаренко получила максимальные баллы сразу по трем предметам: химии, биологии и русскому языку.

Выпускники, воспользовавшиеся «президентскими днями» и пересдавшие экзамены 8 и 9 июля, скоро узнают свои результаты — они будут опубликованы не позднее 20 июля.

Тем, кто не сдал обязательные предметы с первой попытки или пропустил их по уважительной причине, не стоит опускать руки. Впереди дополнительный период. Пересдать русский язык можно будет 4 сентября, а 8 сентября — математику. Резервный день для тех, кто не смог присутствовать в основные даты – 25 сентября.