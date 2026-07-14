Северский район пережил атаку БПЛА Фото из архива КП

Северский район Краснодарского края пережил атаку БПЛА в ночь на 14 июля. В нескольких населенных пунктах зафиксированы повреждения.

Атака БПЛА на Северский район Краснодарского края ночью 14 июля 2026

При атаке БПЛА в Северском районе пострадал один человек. Его доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

Известно, что обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко.

На Афипском НПЗ произошел пожар. В нескольких частных домах обломками БПЛА повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов задеты стекла, дверь и потолок в квартире.

На железнодорожном переезде повреждено здание. Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий. На одном из них произошло возгорание. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.

На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения фрагментов БПЛА произошли возгорания. Пожар оперативно потушили. В станице Смоленской обломки обнаружили в огороде частного дома.

«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.