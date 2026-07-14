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Происшествия14 июля 2026 4:55

Один человек пострадал, повреждены дома, пожар на НПЗ: Северский район Краснодарского края пережил ночную атаку БПЛА

Один человек пострадал при атаке БПЛА в Северском районе Краснодарского края
Светлана ОВДЕЙ
Северский район пережил атаку БПЛА Фото из архива КП

Северский район пережил атаку БПЛА Фото из архива КП

Северский район Краснодарского края пережил атаку БПЛА в ночь на 14 июля. В нескольких населенных пунктах зафиксированы повреждения.

Атака БПЛА на Северский район Краснодарского края ночью 14 июля 2026

При атаке БПЛА в Северском районе пострадал один человек. Его доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

Известно, что обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко.

На Афипском НПЗ произошел пожар. В нескольких частных домах обломками БПЛА повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов задеты стекла, дверь и потолок в квартире.

На железнодорожном переезде повреждено здание. Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий. На одном из них произошло возгорание. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома.

На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения фрагментов БПЛА произошли возгорания. Пожар оперативно потушили. В станице Смоленской обломки обнаружили в огороде частного дома.

«Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.