В Краснодаре работают 70 заправок 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре утром 14 июля отпускают топливо 70 заправок. Но водителей предупреждают, что в течение дня ситуация на АЗС может меняться.

«На всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Просим не закупать топливо впрок. Это поможет сократить очереди на действующих заправках и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали в мэрии Краснодара.

Утром 14 июля АИ-92 отпускают на 42 заправках. АИ-95 есть на 40 АЗС, АИ-100 – на восьми станциях. Дизельное топливо можно приобрести на 64 заправках.

Где заправиться в Краснодаре 14 июля 2026

В Краснодаре заправки «Роснефть» отпускают топливо на улице Селезнева, на трассе Краснодар-Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, на улицах Московской, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинской, Кубанская Набережная.

АЗС «Лукойл» открыты на улицах Старокубанской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Российской, Дзержинского, Мирный проезд, Тополиной, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольской. Заправки «Газпром» работают на улицах Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российской, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе, Старокубанской.

Станции «Газпромнефть» отпускают топливо на улицах Селезнева, Новороссийской, Уральской, на трассе Краснодар-Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, а также возле хутора Ленина, Евдокимовской, 1-й Дорожной, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Переходной, Суворова, Ялтинской. Заправки «Rusoil» работают по улицам Дальней, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральской, Дзержинского, Пластунской.

Заправки «Татнефть» отпускают топливо на улицах Ростовское шоссе и Красных Партизан, «СитиОйл» – на Ростовском шоссе, «Teboil» – на Московской, «Уфимнефть» – на Дзержинского и Солнечной. Заправки «Atan» открыты на улицах 1-й Дорожной, хутор Ленина, Красных Партизан, «Ирбис» – на Степана Разина, «ОПТИ» – на Красных Партизан, «Petrol» – на 70-летия Октября, «Юпитер-К» – в поселке Знаменском.

Напомним, что топливо отпускают только в баки. Собственники устанавливают лимиты и на количество бензина, которое можно приобрести.

33 заправки в Краснодаре временно не отпускают топливо. 11 станций закрыли на ремонт и ребрендинг.