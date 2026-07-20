Жители Кубани могут получить до 5 000 бонусов Спасибо в месяц: Сбер открыл бесплатный доступ к «СберПрайм Зарплатному» для новых клиентов

Фото: пресс-служба Сбербанка

Получать зарплату на карту Сбера теперь не только удобно, но и максимально выгодно. Для зарплатных клиентов доступен специальный тариф «СберПрайм Зарплатный». Если вы переводите доход в Сбер впервые или не пользовались его картой для зачисления зарплаты более трех месяцев, пакет услуг предоставляется бесплатно. Так, владельцы тарифа получают повышенный кешбэк за покупки с возможностью вернуть до 5000 бонусов Спасибо в месяц.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Банковская карта давно перестала быть способом для снятия наличных и оплаты покупок. Это полноценный финансовый инструмент, который помогает планировать бюджет, анализировать и контролировать траты, эффективно копить деньги.

Многим знакома ситуация: средства только что зачислили, а спустя три дня непонятно, на что они были потрачены. Личный цифровой профиль, открывающийся вместе с картой, позволяет держать финансы под полным контролем. Это не только удобно, но и приносит реальную выгоду. При переводе зарплаты в Сбер вы получаете доступ к тарифу «СберПрайм Зарплатный» — с повышенным начислением бонусов Спасибо, бесплатными уведомлениями об операциях, а также переводами и оплатой ЖКУ без комиссии. Плата за обслуживание карты тоже отсутствует. В итоге со Сбером ваши накопления всегда защищены и начинают приносить дополнительный доход».

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка

Ключевые преимущества тарифного плана «СберПрайм Зарплатный»:

— Повышенный кешбэк. Клиентам доступны 4 категории кэшбека в месяц, в том числе «1% на все покупки». Ежемесячно можно возвращать до 5 000 бонусов Спасибо с покупок по карте.

— Бесплатные уведомления и обслуживание. Обслуживание СберКарты — 0 . Пуши и СМС о платежах, переводах и остатке по платёжным счетам предоставляются бесплатно.

— Платежи и переводы без комиссии. Оплата жилищно-коммунальных услуг и переводы клиентам Сбера до 300 000 рублей в месяц доступны без комиссии.

Чтобы подключить «СберПрайм Зарплатный», нужно оформить заявление на перевод зарплаты в Сбер и отправить его своему работодателю. После получения первой зарплаты на карту Сбера тарифный план «СберПрайм Зарплатный» подключится автоматически в течение пяти дней.

Не упустите возможность сделать свои финансы более выгодными и стабильными. Переводите зарплату в Сбер и пользуйтесь всеми преимуществами тарифного плана «СберПрайм Зарплатный».

Узнать подробности можно в любом офисе Сбера в Краснодарском крае, а также на официальном сайте банка.

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