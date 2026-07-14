Надзорный орган требует снизить цены на топливо Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае развернута масштабная работа по проверке обоснованности розничных цен на бензин и дизельное топливо. По итогам мониторинга региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало официальные предупреждения шести топливным компаниям, работающим в крае.

Под пристальное внимание ведомства попали организации, реализующие горючее на автозаправочных станциях под брендами «Уфимнефть», «Атан» и «Степная». Согласно требованиям антимонопольного органа, эти компании должны привести цены в соответствие с рыночными реалиями в срок до 31 июля 2026 года.

Всего же по стране ФАС вынесла аналогичные предписания 14 участникам топливного рынка, нарушивших правила ценообразования в Кировской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии.

Ситуация на топливном рынке страны остается на особом контроле правительства. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что крупнейшие нефтяные компании придерживаются стратегии сдерживания цен на уровне не выше инфляции. Однако на фоне логистических сложностей на рынке активизировались посредники, пытающиеся использовать текущий дефицит для извлечения сверхприбыли.

Антимонопольная служба продолжает ежедневный мониторинг ситуации. Основная задача ведомства — не допустить необоснованного завышения стоимости бензина и дизеля, которое негативно сказывается на транспортной доступности региона и благосостоянии автомобилистов.

Вынесенные предупреждения — это первый шаг в рамках антимонопольного контроля. Если компании проигнорируют требования регулятора и не скорректируют цены до конца месяца, в отношении них могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства, что грозит серьезными оборотными штрафами.

Власти Кубани призывают бизнес к социальной ответственности в текущий сложный период. В свою очередь, автомобилистам советуют пользоваться официальными сервисами для поиска работающих АЗС и не поддаваться паническим настроениям, создающим искусственный дефицит на заправках.