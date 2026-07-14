Шесть игроков «Краснодара» вошли в число лучших футболистов России

РФС назвал лучших футболистов минувшего сезона. Фото: ФК "Краснодар"

Сразу шесть футболистов «Краснодара» вошли в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам сезона-2025/2026. Состав символического рейтинга утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза. Для действующего чемпиона страны это один из самых заметных результатов среди всех клубов лиги.

Расширенный состав. Фото: РФС

В окончательный список вошли представители десяти клубов Российской премьер-лиги. Наибольшее представительство получили «Зенит» и «Краснодар». Петербургский клуб делегировал сразу восемь игроков, «быки» - шестерых. По три футболиста представили ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Балтика», по одному - «Ростов» и «Ахмат».

Агкацев - лучший вратарь в России. Фото: ФК "Краснодар"

Особенно весомым оказалось присутствие игроков краснодарского клуба в ключевых позициях. Лучшим вратарем сезона, как и ранее по итогам премии РПЛ, признан Станислав Агкацев. Теперь голкипер во второй раз подряд вошел и в список 33 лучших футболистов страны. В чемпионате он провел все 30 матчей без замен, неизменно выходя в стартовом составе и оставаясь одним из самых надежных игроков команды.

Впервые в символический список включен центральный защитник Витор Тормена. Бразилец сыграл 27 матчей, во всех выходил с первых минут, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Для защитника такие показатели лишь дополняют его главную работу - уверенную игру в обороне, благодаря которой «Краснодар» вновь оказался среди лидеров чемпионата.

Никита Кривцов вошел в состав. Фото: ФК "Краснодар"

Еще одним дебютантом рейтинга стал полузащитник Никита Кривцов. Несмотря на то, что лишь в 15 встречах он появился в стартовом составе, футболист провел 29 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Такая статистика говорит о высокой эффективности хавбека, который нередко усиливал игру команды после выхода на поле.

Витор Тормена был надежен в обороне. Фото: ФК "Краснодар"

В четвертый раз подряд в список лучших попал Эдуард Сперцян. Для воспитанника академии «Краснодара» прошедший чемпионат вновь стал одним из самых ярких в карьере. Полузащитник принял участие во всех 30 матчах сезона, неизменно выходил в стартовом составе, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Именно Сперцян стал лучшим ассистентом чемпионата, а по системе «гол + пас» оказался одним из самых результативных футболистов всей лиги. Уже после завершения сезона капитан «быков» продолжил карьеру в саудовском «Аль-Ахли», однако признание РФС стало достойным завершением его российского этапа карьеры.

Впервые среди 33 лучших оказался и крайний нападающий Жоау Батчи. В прошедшем сезоне он сыграл 30 матчей, 27 раз выходил в стартовом составе, забил два мяча и записал на свой счет шесть голевых передач. Хотя его статистика не выглядит столь яркой, Батчи оставался важным элементом атакующей игры команды.

Джон Кордоба лучший игрок и нападающий прощлого сезона. Фото: ФК "Краснодар"

Главной звездой списка вновь стал Джон Кордоба. Колумбийский форвард уже в четвертый раз вошел в число лучших игроков страны, а его сезон можно назвать одним из сильнейших за время выступлений в России. Нападающий провел 28 матчей, во всех начинал игру с первых минут, забил 17 голов и сделал шесть результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, а ранее был признан лучшим игроком и лучшим нападающим сезона по версии Российской премьер-лиги.

Сперцян переехал в "Аль-Ахли". Фото: ФК "Краснодар"

Примечательно, что в нынешнем рейтинге присутствует и Илья Вахания. Защитник попал в список лучших благодаря выступлениям за «Ростов» в прошлом сезоне, однако новый чемпионат он начнет уже в составе «Краснодара». Таким образом, в следующем розыгрыше Премьер-лиги число футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную сезона, у «быков» может стать еще больше.