Шесть игроков «Краснодара» вошли в число лучших футболистов России

Сразу шесть футболистов «Краснодара» вошли в список 33 лучших игроков чемпионата России по итогам сезона-2025/2026. Состав символического рейтинга утвердило бюро исполкома Российского футбольного союза. Для действующего чемпиона страны это один из самых заметных результатов среди всех клубов лиги.
В окончательный список вошли представители десяти клубов Российской премьер-лиги. Наибольшее представительство получили «Зенит» и «Краснодар». Петербургский клуб делегировал сразу восемь игроков, «быки» - шестерых. По три футболиста представили ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Балтика», по одному - «Ростов» и «Ахмат».
Особенно весомым оказалось присутствие игроков краснодарского клуба в ключевых позициях. Лучшим вратарем сезона, как и ранее по итогам премии РПЛ, признан Станислав Агкацев. Теперь голкипер во второй раз подряд вошел и в список 33 лучших футболистов страны. В чемпионате он провел все 30 матчей без замен, неизменно выходя в стартовом составе и оставаясь одним из самых надежных игроков команды.
Впервые в символический список включен центральный защитник Витор Тормена. Бразилец сыграл 27 матчей, во всех выходил с первых минут, отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Для защитника такие показатели лишь дополняют его главную работу - уверенную игру в обороне, благодаря которой «Краснодар» вновь оказался среди лидеров чемпионата.
Еще одним дебютантом рейтинга стал полузащитник Никита Кривцов. Несмотря на то, что лишь в 15 встречах он появился в стартовом составе, футболист провел 29 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Такая статистика говорит о высокой эффективности хавбека, который нередко усиливал игру команды после выхода на поле.
В четвертый раз подряд в список лучших попал Эдуард Сперцян. Для воспитанника академии «Краснодара» прошедший чемпионат вновь стал одним из самых ярких в карьере. Полузащитник принял участие во всех 30 матчах сезона, неизменно выходил в стартовом составе, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Именно Сперцян стал лучшим ассистентом чемпионата, а по системе «гол + пас» оказался одним из самых результативных футболистов всей лиги. Уже после завершения сезона капитан «быков» продолжил карьеру в саудовском «Аль-Ахли», однако признание РФС стало достойным завершением его российского этапа карьеры.
Впервые среди 33 лучших оказался и крайний нападающий Жоау Батчи. В прошедшем сезоне он сыграл 30 матчей, 27 раз выходил в стартовом составе, забил два мяча и записал на свой счет шесть голевых передач. Хотя его статистика не выглядит столь яркой, Батчи оставался важным элементом атакующей игры команды.
Главной звездой списка вновь стал Джон Кордоба. Колумбийский форвард уже в четвертый раз вошел в число лучших игроков страны, а его сезон можно назвать одним из сильнейших за время выступлений в России. Нападающий провел 28 матчей, во всех начинал игру с первых минут, забил 17 голов и сделал шесть результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата, а ранее был признан лучшим игроком и лучшим нападающим сезона по версии Российской премьер-лиги.
Примечательно, что в нынешнем рейтинге присутствует и Илья Вахания. Защитник попал в список лучших благодаря выступлениям за «Ростов» в прошлом сезоне, однако новый чемпионат он начнет уже в составе «Краснодара». Таким образом, в следующем розыгрыше Премьер-лиги число футболистов, претендующих на попадание в символическую сборную сезона, у «быков» может стать еще больше.