Работающий в машине кондиционер не "съедает" бензин: Лайфхаки от автоэксперта, как сэкономить топливо

По мнению автоэксперта, очереди на АЗС создают те, кто приезжает заправить всего лишь 5-10 литров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарские водители адаптировались к ситуации с топливом. Кто пересел на общественный транспорт, а кто арендует самокаты, велосипеды и машины, которые работают от газа.

- Сейчас больше стали пользоваться арендными самокатами и велосипедами в Краснодаре, - отметил автоэксперт Игорь Серов в эфире программы «Диалоги» на Радио «КП»-Кубань. - Как минимум на какие-то короткие расстояния в центре. Это удобнее и дешевле. По моим наблюдениям, люди стали задумываться о покупке альтернативных видов транспорта: мотоциклов, мопедов. Я сам езжу на скутере, и часто меня спрашивают, насколько это сейчас удобно и выгодно. Либо покупают малолитражки, маленькие японские кей-кары, которые мало «кушают» бензина. В основном водители интересуются электрокарами и гибридами. При этом, они не продают свои основные мощные машины, а оставляют их в гараже, взамен покупают еще один вид транспорта для поездок по городу, на минимальные расстояния. Ведь все не хотят стоять в очередях за топливом, а хотят комфортно передвигаться.

Игорь Серов перечислил лайфхаки, которые пригодятся автомобилистам этим летом. Первый совет: заправляйтесь за городом. Сам автоэксперт отправляется в сторону Майкопа или Горячего Ключа. Вдоль трассы есть несколько заправок, где практически всегда есть топливо. Бывает так, что ценник там выше среднего. Так, за литр 92-го, пришлось отдать 125 рублей. - Но в тот день вариантов не нашлось, нужно было срочно заправить мопед, - сказал Серов.

Игорь Серов в студии радио "КП"-Кубань" Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй совет: заправляйтесь в вечернее время. После девяти вечера заправки на трассах работают. В городе же это делать проблематично, там самые большие очереди.

Третий совет: по возможности выбирайте заправки с высоким ценником. Ожидающих там, как правило, меньше.

Четвертый совет: не доверяйте табло. Чтобы узнать, есть ли на АЗС топливо, лучше подъехать и спросить. Бывает так, что наличие бензина и его стоимость забывают обновить на больших экранах.

- Лучше съездить за город, прокатиться полчаса-час. Ничего страшного. Это лучше, чем вы будете стоять все это время в очереди на заправку. Еще добавлю о том, как экономить топливо. Старайтесь ехать плавно, избегайте резких разгонов и торможений, используйте накат. Проверяйте давление в шинах минимум раз в месяц. Спущенные шины увеличивают расход топлива. А вот по поводу кондиционера, хочу развеять миф. Его отключение не экономит бензин. Это заблуждение. Раньше расход повышался минимум на литр на 100 км. В современных автомобилях система кондиционирования более продуманная. И мы все-таки в Краснодарском крае живем, у нас очень жарко, без кондиционера ехать физически тяжело. Особенно если вы едете с детьми. Поэтому жертвовать кондиционером я бы не стал, - считает Игорь Серов.

Автоэксперт уверен, что топлива в стране, в крае и в городе достаточно. Но вопросы возникают к тем, кто создает ажиотаж, стоит в очереди на АЗС по несколько часов, чтобы залить в бак минимальное количество бензина.

Очереди на АЗС Краснодара создают те, кто льет совсем немного топлива, уверен автоэксперт Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я этого вообще не понимаю. Стоит передо мной водитель, заправляет 5 или 10 литров, чтобы по горлышко залилось. И таких очень много! Понятно, что осушать полностью бак не стоит, это неправильно. Но когда есть даже полбака – этого в принципе достаточно. Зачем создавать лишний затор? Из-за таких водителей и собираются очереди. Заливать нужно 20-30 литров. А есть заправки, где лимит составляет 40-50 литров. В любом случае вам 20 литров хватит на неделю или даже две. Мне кажется, интересна задумка заправляться по четным и нечетным дням/номерам. Тогда ситуацию на АЗС можно урегулировать. Но не поддавайтесь панике, бензин есть. Большинство людей стоят в очередях, грубо говоря, просто так. И больше всего меня удивляют те, кто стоит в очереди перед закрытой заправкой, - высказался автоэксперт.

Обсудили в эфире и установку газового оборудования. Игорь Серов уверен, что лучше всех себя чувствуют именно установщики таких баллонов в автомобили. Еще несколько месяцев назад ажиотажа не было, теперь ситуация изменилась. Причем запись на установку, как к врачу – за один-два месяца. Практически все оборудование уже разобрали. А газ, тем временем, есть на всех АЗС. Поэтому, если машина позволяет установить баллон, то это можно сделать у проверенных специалистов. Но важно понимать, что это недешевое оборудование, требующее ежегодного обслуживания. Зато по мнению экспертов, это хорошая альтернатива бензину.