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14 июля 2026 13:15

Работающий в машине кондиционер не "съедает" бензин: Лайфхаки от автоэксперта, как сэкономить топливо

Краснодарцы пересаживаются на велосипеды и самокаты из-за ситуации с бензином
Анастасия СТЕПАНОВА
По мнению автоэксперта, очереди на АЗС создают те, кто приезжает заправить всего лишь 5-10 литров

По мнению автоэксперта, очереди на АЗС создают те, кто приезжает заправить всего лишь 5-10 литров

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарские водители адаптировались к ситуации с топливом. Кто пересел на общественный транспорт, а кто арендует самокаты, велосипеды и машины, которые работают от газа.

- Сейчас больше стали пользоваться арендными самокатами и велосипедами в Краснодаре, - отметил автоэксперт Игорь Серов в эфире программы «Диалоги» на Радио «КП»-Кубань. - Как минимум на какие-то короткие расстояния в центре. Это удобнее и дешевле. По моим наблюдениям, люди стали задумываться о покупке альтернативных видов транспорта: мотоциклов, мопедов. Я сам езжу на скутере, и часто меня спрашивают, насколько это сейчас удобно и выгодно. Либо покупают малолитражки, маленькие японские кей-кары, которые мало «кушают» бензина. В основном водители интересуются электрокарами и гибридами. При этом, они не продают свои основные мощные машины, а оставляют их в гараже, взамен покупают еще один вид транспорта для поездок по городу, на минимальные расстояния. Ведь все не хотят стоять в очередях за топливом, а хотят комфортно передвигаться.

Игорь Серов перечислил лайфхаки, которые пригодятся автомобилистам этим летом. Первый совет: заправляйтесь за городом. Сам автоэксперт отправляется в сторону Майкопа или Горячего Ключа. Вдоль трассы есть несколько заправок, где практически всегда есть топливо. Бывает так, что ценник там выше среднего. Так, за литр 92-го, пришлось отдать 125 рублей. - Но в тот день вариантов не нашлось, нужно было срочно заправить мопед, - сказал Серов.

Игорь Серов в студии радио "КП"-Кубань"

Игорь Серов в студии радио "КП"-Кубань"

Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй совет: заправляйтесь в вечернее время. После девяти вечера заправки на трассах работают. В городе же это делать проблематично, там самые большие очереди.

Третий совет: по возможности выбирайте заправки с высоким ценником. Ожидающих там, как правило, меньше.

Четвертый совет: не доверяйте табло. Чтобы узнать, есть ли на АЗС топливо, лучше подъехать и спросить. Бывает так, что наличие бензина и его стоимость забывают обновить на больших экранах.

- Лучше съездить за город, прокатиться полчаса-час. Ничего страшного. Это лучше, чем вы будете стоять все это время в очереди на заправку. Еще добавлю о том, как экономить топливо. Старайтесь ехать плавно, избегайте резких разгонов и торможений, используйте накат. Проверяйте давление в шинах минимум раз в месяц. Спущенные шины увеличивают расход топлива. А вот по поводу кондиционера, хочу развеять миф. Его отключение не экономит бензин. Это заблуждение. Раньше расход повышался минимум на литр на 100 км. В современных автомобилях система кондиционирования более продуманная. И мы все-таки в Краснодарском крае живем, у нас очень жарко, без кондиционера ехать физически тяжело. Особенно если вы едете с детьми. Поэтому жертвовать кондиционером я бы не стал, - считает Игорь Серов.

Автоэксперт уверен, что топлива в стране, в крае и в городе достаточно. Но вопросы возникают к тем, кто создает ажиотаж, стоит в очереди на АЗС по несколько часов, чтобы залить в бак минимальное количество бензина.

Очереди на АЗС Краснодара создают те, кто льет совсем немного топлива, уверен автоэксперт

Очереди на АЗС Краснодара создают те, кто льет совсем немного топлива, уверен автоэксперт

Фото: Анастасия СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я этого вообще не понимаю. Стоит передо мной водитель, заправляет 5 или 10 литров, чтобы по горлышко залилось. И таких очень много! Понятно, что осушать полностью бак не стоит, это неправильно. Но когда есть даже полбака – этого в принципе достаточно. Зачем создавать лишний затор? Из-за таких водителей и собираются очереди. Заливать нужно 20-30 литров. А есть заправки, где лимит составляет 40-50 литров. В любом случае вам 20 литров хватит на неделю или даже две. Мне кажется, интересна задумка заправляться по четным и нечетным дням/номерам. Тогда ситуацию на АЗС можно урегулировать. Но не поддавайтесь панике, бензин есть. Большинство людей стоят в очередях, грубо говоря, просто так. И больше всего меня удивляют те, кто стоит в очереди перед закрытой заправкой, - высказался автоэксперт.

Обсудили в эфире и установку газового оборудования. Игорь Серов уверен, что лучше всех себя чувствуют именно установщики таких баллонов в автомобили. Еще несколько месяцев назад ажиотажа не было, теперь ситуация изменилась. Причем запись на установку, как к врачу – за один-два месяца. Практически все оборудование уже разобрали. А газ, тем временем, есть на всех АЗС. Поэтому, если машина позволяет установить баллон, то это можно сделать у проверенных специалистов. Но важно понимать, что это недешевое оборудование, требующее ежегодного обслуживания. Зато по мнению экспертов, это хорошая альтернатива бензину.