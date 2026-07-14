На Кубани пациент записался на диспансеризацию и потерял 3 млн рублей: что пошло не так

Запись на прием к врачу закончилась потерей денег

Обычная запись на медицинское обследование обернулась для жителя Краснодара финансовой катастрофой. Мужчина хотел проверить здоровье, но диспансеризация так и не состоялась. Вместо врачей с ним связались телефонные аферисты, которые разыграли многоступенчатый спектакль с участием «силовиков» и угрозой уголовного дела.

Сначала 48-летний краснодарец оформил онлайн-запись на сайте медучреждения, затем- мужчине написали в мессенджере. Собеседник решил не мелочиться и представился сотрудником сразу двух государственных структур — ФСБ России и Росфинмониторинга, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Первой целью афериста стал код из СМС. Получив нужные цифры, лжесотрудник резко сменил тон: он заявил, что краснодарца якобы подозревают в пособничестве терроризму.

В ход пошла тяжелая артиллерия телефонных мошенников – давление, страх и угроза уголовной ответственности. Мужчину убедили, что спасти себя можно только одним способом: снять деньги и перевести их по продиктованным реквизитам.

- Под угрозой привлечения к уголовной ответственности злоумышленник вынудил потерпевшего снять с личного банковского счета 2 миллиона 865 тысяч рублей, а затем перевести всю сумму по указанным реквизитам, - добавили в полиции.

Когда постановка закончилась, «сотрудники ведомств» исчезли вместе с деньгами. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в дежурную часть.

Важно помнить, что сотрудники ФСБ, полиции, банков и Росфинмониторинга не требуют снимать сбережения, переводить их на «безопасные счета» или сообщать коды из СМС. Если собеседник заговорил о срочном спасении денег, финансировании преступников или секретной операции, разговор нужно немедленно завершить.

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