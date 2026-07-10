НПЗ загорелся после атаки дронов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 10 июля Краснодарский край подвергся очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали объекты инфраструктуры в Северском районе. Официальную информацию о произошедшем оперативно представил глава муниципалитета Алексей Чеверев.

Последствия атаки БПЛА на нефтезавод в Краснодарском крае 10 июля 2026 года

Одним из наиболее серьезных последствий налета стало падение обломков БПЛА на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как сообщил Алексей Чеверев, падение фрагментов аппарата привело к возгоранию. На место происшествия незамедлительно были стянуты силы экстренных служб, пожарные расчеты приступили к локализации и ликвидации огня. Согласно предварительным данным, в результате инцидента на территории завода жертв и пострадавших нет.

Ситуация на Ильском НПЗ после атаки БПЛА

Помимо промышленного объекта, ударная волна и падение фрагментов беспилотников затронули жилой сектор и другие предприятия в станице Северской. Обломки БПЛА были зафиксированы сразу по нескольким адресам:

• во дворе частного жилого домовладения;

• на территории одного из местных предприятий.

Жители станицы сообщают о работе систем противовоздушной обороны в ночные часы. На текущий момент оперативные и специальные службы продолжают обследование территорий, на которые могли упасть части сбитых аппаратов. По уточненным данным районной администрации, среди гражданского населения в результате падения обломков в станице также никто не пострадал.

На всех участках, где были зафиксированы происшествия, работают сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят осмотр мест падения фрагментов, оценивают возможный ущерб инфраструктуре и жилым постройкам.

Глава Северского района Алексей Чеверев призывает жителей сохранять спокойствие и не публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы работы систем ПВО.

Власти напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов или обломков летательных аппаратов следует незамедлительно информировать экстренные службы по номеру 112.