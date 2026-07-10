Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 10 июля Краснодарский край подвергся очередной массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали объекты инфраструктуры в Северском районе. Официальную информацию о произошедшем оперативно представил глава муниципалитета Алексей Чеверев.
Одним из наиболее серьезных последствий налета стало падение обломков БПЛА на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Как сообщил Алексей Чеверев, падение фрагментов аппарата привело к возгоранию. На место происшествия незамедлительно были стянуты силы экстренных служб, пожарные расчеты приступили к локализации и ликвидации огня. Согласно предварительным данным, в результате инцидента на территории завода жертв и пострадавших нет.
Помимо промышленного объекта, ударная волна и падение фрагментов беспилотников затронули жилой сектор и другие предприятия в станице Северской. Обломки БПЛА были зафиксированы сразу по нескольким адресам:
• во дворе частного жилого домовладения;
• на территории одного из местных предприятий.
Жители станицы сообщают о работе систем противовоздушной обороны в ночные часы. На текущий момент оперативные и специальные службы продолжают обследование территорий, на которые могли упасть части сбитых аппаратов. По уточненным данным районной администрации, среди гражданского населения в результате падения обломков в станице также никто не пострадал.
На всех участках, где были зафиксированы происшествия, работают сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят осмотр мест падения фрагментов, оценивают возможный ущерб инфраструктуре и жилым постройкам.
Глава Северского района Алексей Чеверев призывает жителей сохранять спокойствие и не публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы работы систем ПВО.
Власти напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов или обломков летательных аппаратов следует незамедлительно информировать экстренные службы по номеру 112.