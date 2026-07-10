Салат размером с ладонь почти за 1000 и шаманка с бубном: Что происходит на курортах Краснодарского края 10 июля

На пляжах Анапы. Фото: Юрий Озаровский

На курортах Краснодарского края в самом разгаре высокий сезон. Туристы загорают и купаются в море. А оно уже прогрелось по-летнему. На Азовском побережье вода - кипяток. В Приморско-Ахтарске ее температура достигла +28 градусов. На пару градусов ниже на Черном море, но оно тоже вполне комфортно для водных процедур.

Пляжи в Дивноморске. Фото: Жизнь на море

Но не только солнцем и свежим морским воздухом живут отдыхающие. Туристы ходят по кафешкам и столовым. Правда, цены не всегда радуют посетителей. Так, в одной из точек общепита Геленджика за салат с хрустящими баклажанами пришлось отдать целый 750 рублей. И все бы ничего, к высокой стоимости блюд в сезон уже давно привыкли. Возмутило туристов то, что порция маловата.

Салат размером с ладонь. Фото: Жизнь на море

"Салат размером с ладошку, а цена!", - говорят отдыхающие.

А вот в аэропорту Сочи пассажиры смогли стать свидетелями необычной картины. Шаманка проводила сеанс очищения для женщины. Она орудовала бубном прямо в одном из терминалов.

В целом пляжи на курортах Краснодарского края много людей. В этом году туристы присмотрели для отдыха Анапу, в которой разрешили купание, Геленджик и близлежащие поселки. Чуть меньше в Туапсинском районе, в Ейске и Сочи.

Женщина-шаман с бубном в аэропорту

Вечерний Геленджик. Фото: Жизнь на море

ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ НА КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ейск, Должанская +27 градусов

Приморско-Ахтарск +28 градусов

Тамань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи +26 градусов.

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