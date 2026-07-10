Плод оказался идеальной спелости. Фото: скриншот видео КФХ «100 гектар»

В Сочи зафиксировано действительно уникальное для отечественного сельского хозяйства достижение: в экспериментальной теплице крестьянско-фермерского хозяйства «100 гектар» впервые вырастили крупную голландскую папайю весом более одного килограмма.

«Друзья, мы сделали это! Сняли первый плод папайи, попробовали его и остались в полном восторге. Нужная спелость, приятная консистенция и невероятное послевкусие», – поделились в телеграм-канале хозяйства.

Фермер в Сочи впервые вырастил килограммовую папайю

Как рассказал глава КФХ Андрей Платонов-младший, эксперимент по выращиванию экзотического дынного дерева стартовал в августе прошлого года, когда саженцы высадили в грунт. И уже в феврале этого года фермеры получили первые результаты – тогда вес плодов составлял около 500–600 граммов. Новый же урожай превзошел ожидания, преодолев отметку в один килограмм.

«Это классическая папайя голландского сорта с ярко-оранжевой мякотью и черными семенами внутри. Плод зрел около шести месяцев, и дегустировали мы его прямо в теплице. В ближайшее время должны поспеть еще несколько штук», – поделился Андрей Платонов с РИА Новости.

Одно дерево папайи способно давать до 100 килограммов плодов в год. Фото: скриншот видео КФХ «100 гектар»

По словам агрария, при правильном уходе и непрерывном круглогодичном цветении одно дерево папайи способно давать до 100 килограммов плодов в год. Сочинская экзотика уже вызвала огромный интерес у потребителей из разных уголков России. Один плод-гигант отправят жительнице Анапы, которая выиграла конкурс на странице фермерского хозяйства в социальных сетях.

Для сравнения, на прилавках российских супермаркетов импортная папайя из тропических стран обычно весит не более 500–700 граммов, хотя на своей родине плоды могут достигать веса в 3–5 кг. Так что сочинский килограммовый экземпляр уверенно превосходит по размерам стандартный магазинный импорт.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи поспели первые российские бананы. Этого события ждали почти год.

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