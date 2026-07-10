Растрогал ветеранов СВО: 7-летний мальчик заставил улыбнуться бойцов после трогательного подарка

Бойцы СВО поблагодарили мальчика. Фото: скриншот видео

Поступок второклассника растрогал ветеранов СВО. На одном из пляжей Анапы мальчик увидел бойцов, которые приехали на курорт восстановиться после передовой. Многие из них в боях получили серьезные травмы. Увидев это, ребенок загорелся идеей поддержать военнослужащих.

"Мы сами из Подмосковья. Паша растет в патриотической среде - у него папа, а мой муж - профессиональный военный, многие друзья нашей семьи сейчас на СВО. А когда сын увидел бойцов, то смотрел на них, как на героев. И захотели их порадовать", - рассказала "КП"-Кубань" мама мальчика Валентина.

Сначала Паша хотел подарить всем шоколад. Но подарок показался банальным. Тогда мальчик решил написать им записки со словами благодарности.

"Он высказывал мысль, то, что хочет передать, а я оформила все. После Паша взял бумажки и пошел на пляж, зная, что встретит там бойцов", - говорит Валентина.

Мальчик написал записки бойцам СВО и растрогал их

Теплые слова тронули сердца бойцов, прошедших на передовой огонь и воду. После прочтения они расплылись в улыбках. В записках мальчик называл их героями, поблагодарил за мирное небо и написал, что хочет быть такими же храбрыми, как они.

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