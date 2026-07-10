Недовольных гнали с борта кулаками: На катамаране в Геленджике избили пассажира

В скандале на борту разбирается полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прогулка на катамаране в Геленджике обернулась для туристов походом в травмпункт. Ирина Кракотина с супругом решили выйти в открытое море, воспользовавшись услугой местного яхт-клуба. В назначенное время они пришли к причалу и стали искать место на судне. Им обещали, что на рыбалку выйдут 11 человек, но борт все заполнялся и заполнялся. Когда людей стало вдвое больше, чем было заявлено, муж Ирины справедливо возмутился. За что получил кулаком на лицу от персонала.

"По закону и по правилам на моторный катамаран допускается 11-12 человек, а с нами село 22. Они просто решили выгнуть всех, кто им не понравился, избив", - рассказала женщина.

После скандала на судне, пара написала заявление в полицию, мужчина снял побои. Правоохранители сразу же начали проверку.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и участники конфликта. По окончании проверочных мероприятий действиям всех участников инцидента будет дана юридическая оценка, виновные лица будут привлечены к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Кроме того полицейские проверят, как судовладелец соблюдал требования для перевозки пассажиров на маломерных судах. Также будет исследована разрешительная документация.