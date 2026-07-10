Будущий чемпион мира, но астральной вселенной: Экс-игрок «Краснодара» Матвей Сафонов посетил популярное шоу

Воспитанник ФК "Краснодар" Матвей Сафонов посетил популярное шоу. Фото: скриншот из трансляции шоу

Бывший вратарь и воспитанник футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов стал гостем популярного шоу «Натальная карта». В непринужденной беседе футболист рассказал не только о своей профессиональной карьере, но и поделился взглядами на семейную жизнь, психологическую подготовку, любимые книги и привычки, которые помогают ему сохранять внутреннее равновесие.

Для болельщиков «Краснодара» имя Сафонова давно стало знаковым. А после двух побед в лиге Чемпионов его знают все футбольные фанаты России. Именно в системе черно-зеленых голкипер прошел путь от академии до основной команды, став одним из лидеров клуба и одним из сильнейших вратарей национальной сборной. Несмотря на продолжение карьеры за рубежом, во французском ПСЖ, интерес к бывшему футболисту «быков» остается высоким, за ним следят тысячи, если не сотни тысяч фанатов.

Во время разговора Матвей неожиданно много рассказывал не о футболе, а о том, что происходит за пределами поля. Одной из главных тем стала семья. Голкипер признался, что в домашних вопросах ведущую роль играет его супруга Марина.

«В отношениях я скорее второй, жена выступает как ведущая сила. Все практические вопросы и социальные взаимодействия - это у нее», - рассказал Матвей Сафонов.

Сафонову показали фото его выступления за КубГУ. Фото: скриншот из трансляции шоу

Отдельной темой разговора стала спортивная карьера. Сафонов отметил, что всегда ставил интересы команды выше личных достижений, однако хочет выиграть и третий титул ЛЧ. Именно такой подход, по его словам, помогает добиваться результата.

«Все, что я делаю, это не ради себя, а ради результата, ради команды», - сказал футболист.

Матвей также признался, что большое внимание уделяет психологической подготовке. По его словам, работа над собой давно стала такой же важной частью профессии, как тренировки на поле.

Футболист рассказал, что занимается с коучем, поскольку с каждым новым этапом карьеры возникает все больше вопросов, требующих внутренней проработки. Он отметил, что психологическая устойчивость помогает не только справляться с давлением во время матчей, но и сохранять баланс в обычной жизни.

В беседе вспомнили и годы учебы. Сафонов рассказал, что Кубанский государственный университет сыграл заметную роль в его жизни. В составе университетской команды он ездил на соревнования по стране и до сих пор с улыбкой вспоминает длительные автобусные переезды вместе со сборной вуза.

Олеся Иванченко показывает фото, когда болела за Сафонова в Краснодаре. Фото: скриншот из трансляции шоу

Ведущая Олеся Иванченко также призналась, что была в группе фанатов, когда Матвей играл за КубГУ.

Еще одной неожиданной темой стали книги. Бывший голкипер «Краснодара» признался, что регулярно слушает аудиокниги во время поездок. Среди любимых произведений он назвал русскую классику - «Евгения Онегина», «Игрока», «Преступление и наказание», а также роман Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих», который произвел на него особенно сильное впечатление.

Кроме того, Сафонов рассказал, что с детства увлекается компьютерными играми, а также признался, что спокойно относится к различным футбольным суевериям. В редкие свободны часы он любит поиграть в «Counter-Strike». По его словам, он не раз проверял подобные приметы на себе, но считает, что не стоит придавать им слишком большое значение.