Всех излечит, исцелит, добрый доктор Айболит. Ветеринары провели осмотр леопарда и медведя в Кавказском заповеднике

Уникальный семинар по ветеринарии диких животных завершился в «Лауре».Фото: www.kavkazzapoved.ru

В комплексе «Лаура» Кавказского биосферного заповедника завершился трехдневный семинар, объединивший специалистов из Москвы, Геленджика, Ташкента и Еревана. Кульминацией программы стали практические занятия: эксперты не только прослушали лекции, но и провели комплексное обследование местных «звезд» — леопарда Скифа и медведя Винни.

Для проведения процедур животных пришлось временно иммобилизовать. Первым чек-ап прошел медведь Винни, чья судьба была непростой: несколько лет назад его бросили в сафари-парке, и лишь в декабре 2024 года он наконец обрел настоящий дом.

Обследование проходило под контролем бригады айболитов из московского «Госпиталя дикой природы» во главе с Сергеем Гершовым. Именно эти специалисты выезжают на самые сложные случаи, когда требуется экстренная помощь диким животным. По мнению экспертов, такие плановые осмотры должны стать стандартом, так как это единственный способ вовремя выявить скрытые патологии. Полный анализ состояния Винни позволит составить точный прогноз его здоровья.

Специалисты обсудили проблемы здоровья животных в неволе. Фото: www.kavkazzapoved.ru

«Если животному потребуются лекарства, мы будем точно знать, какие препараты можно назначать. Подобные осмотры в зоопарках необходимо проводить каждому обитателю как минимум несколько раз в год», — отмечает ветеринарный врач-анестезиолог «Госпиталя дикой природы» Сергей Гершов.

Еще один подопечный с непростой биографией — леопард Скиф, попавший в комплекс в 2017 году. Для него это тоже первый столь масштабный осмотр. Животное доставляли на место врачам на носилках. В ходе проверки стоматологи обнаружили у Скифа сломанный и поврежденный клык — проблема, часто встречающаяся у животных, содержащихся в неволе.

«Семинар оказался крайне познавательным. Мы зафиксировали для себя важные нюансы, которые будем использовать в будущем при иммобилизации животных», — делится впечатлениями ветеринарный врач сафари-парка из Геленджика Екатерина Путылина,

Первый масштабный осмотр леопарда Скифа выявил стоматологические проблемы. Фото: www.kavkazzapoved.ru

Лечение дикого зверя кардинально отличается от помощи домашнему питомцу, поэтому узкоспециализированный опыт критически важен. Обучение коллег из обычных клиник основам работы с экзотическими пациентами — амбициозная задача, приносящая пользу всем участникам.

«Наша цель — сформировать в Краснодарском крае сеть ветеринаров, способных оказать квалифицированную помощь диким животным, пострадавшим в ДТП или в результате контактов с человеком», — отметила заместитель директора по развитию Кавказского заповедника Ольга Пегова.

Скифу предстоит стоматологическая операция, для которой в Сочи привезут специальное оборудование; само вмешательство займет около двух часов. С зубами Винни, к счастью, всё в порядке. Такие детальные осмотры позволяют выстраивать правильную стратегию кормления и ухода за животными, живущими в неволе.